Почти 50 тысяч за коммуналку, еще 20 - пеня и штрафы. Стала известна сумма задолженности Олега Лысакова из Анапы, ранившего трех полицейских

Мужчина не платил за коммуналку больше трех лет.

В обстоятельствах резонансной поножовщины со стрельбой, которая произошла в маленьком селе Цибанобалка под Анапой, разбираются правоохранители. Населенный пункт буквально замер в ожидании после того, как 56-летний Олег Лысаков открыл огонь, когда к нему пришли обрезать свет.

Как объяснили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, мужчина накопил задолженность по коммуналке. Kp.ru стало известно, сколько задолжал за электричество, газ и тепло мужчина, который пострелял полицейских в Анапе.

Согласно базе данных приставов, первое исполнительное производство завели 29 декабря 2020 года за 12 030 рублей неуплаченного долга. 9 февраля 2022 года - второе производство на сумму 16 527 рублей. Спустя пару месяцев на мужчину составили еще одно дело за то, что он не оплатил 17 960 рублей. И того - почти 50 тысяч рублей.

Задолженность по коммунальным платежам у Олега Лысакова потянула почти на 50 тысяч рублей.

К слову, за Олегом Лысаковым также числятся и долги за неуплату пени, штрафов и исполнительских сборов - общая сумма еще около 20 тысяч рублей.

Кроме того, он не оплатил штрафы и пеню - еще 20 тысяч рублей.

Долги по коммуналке и стали причиной того, что к нему пришли сотрудники энергосбытовой компании. Их сопровождали двое участковых, которые должны были следить за порядком. Но нежданных гостей Олег Лысаков явно видеть не хотел и уж тем более не желал, чтобы его лишали блага цивилизации.

- Однако хозяин дома агрессивно отреагировал на это — ранил ножом полицейских и забаррикадировался в своем доме, - сообщают в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

А после открыл огонь в сторону сотрудника СК и ранил еще одного полицейского.

На 56-летнего мужчину завели уголовное дело сразу по нескольким статьям - "Посягательство на жизнь сотрудника краевого следственного управления" и "Применение насилия в отношении двух сотрудников полиции".

- После очередного отказа фигуранта прекратить огонь, в ходе специальной операции, ответным огнем он был ликвидирован, - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю.

Детали произошедшего уточняются.

Напомним, ранее видео штурма дома стрелявшего по полицейским должника по коммуналке в Анапе опубликовали в сети. А полиция показала, как сейчас выглядит дом должника по коммуналке из Анапы после обстрела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Видео штурма дома стрелявшего по полицейским должника по коммуналке в Анапе опубликовали в сети

Олега Лысакова удалось обезвредить (читайте далее)

На полу - гильзы, в окнах - дыры. Как сейчас выглядит дом должника по коммуналке из Анапы после обстрела

56-летний Олег Лысаков открыл огонь, когда к нему пришли отрубить электричество (подробнее)

Установлены личности полицейских, пострадавших во время потасовки под Анапой

Травмы получили участковые (подробнее)

Что известно об Олеге Лысакове, ранившем двоих участковых под Анапой и забаррикадировавшемся в доме

Предварительно, заложников в доме, где он сидит, нет заложников (читайте далее)

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Очевидцы сообщили о ранении двух полицейских во время потасовки под Анапой

На место съехались несколько нарядов и мэр города (подробнее)

Полицейские сообщили о штурме дома мужчины после нападения на участковых в Анапе

Налетчик забаррикадировался с ружьем (читайте далее)