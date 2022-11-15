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14 ноября 2022 22:17

Почти 50 тысяч за коммуналку, еще 20 - пеня и штрафы. Стала известна сумма задолженности Олега Лысакова из Анапы, ранившего трех полицейских

Мужчине собирались вырубить свет за неуплату платежей
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Мужчина не платил за коммуналку больше трех лет.

Мужчина не платил за коммуналку больше трех лет.

В обстоятельствах резонансной поножовщины со стрельбой, которая произошла в маленьком селе Цибанобалка под Анапой, разбираются правоохранители. Населенный пункт буквально замер в ожидании после того, как 56-летний Олег Лысаков открыл огонь, когда к нему пришли обрезать свет.

Как объяснили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, мужчина накопил задолженность по коммуналке. Kp.ru стало известно, сколько задолжал за электричество, газ и тепло мужчина, который пострелял полицейских в Анапе.

Согласно базе данных приставов, первое исполнительное производство завели 29 декабря 2020 года за 12 030 рублей неуплаченного долга. 9 февраля 2022 года - второе производство на сумму 16 527 рублей. Спустя пару месяцев на мужчину составили еще одно дело за то, что он не оплатил 17 960 рублей. И того - почти 50 тысяч рублей.

Задолженность по коммунальным платежам у Олега Лысакова потянула почти на 50 тысяч рублей.

Задолженность по коммунальным платежам у Олега Лысакова потянула почти на 50 тысяч рублей.

К слову, за Олегом Лысаковым также числятся и долги за неуплату пени, штрафов и исполнительских сборов - общая сумма еще около 20 тысяч рублей.

Кроме того, он не оплатил штрафы и пеню - еще 20 тысяч рублей.

Кроме того, он не оплатил штрафы и пеню - еще 20 тысяч рублей.

Долги по коммуналке и стали причиной того, что к нему пришли сотрудники энергосбытовой компании. Их сопровождали двое участковых, которые должны были следить за порядком. Но нежданных гостей Олег Лысаков явно видеть не хотел и уж тем более не желал, чтобы его лишали блага цивилизации.

- Однако хозяин дома агрессивно отреагировал на это — ранил ножом полицейских и забаррикадировался в своем доме, - сообщают в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

А после открыл огонь в сторону сотрудника СК и ранил еще одного полицейского.

На 56-летнего мужчину завели уголовное дело сразу по нескольким статьям - "Посягательство на жизнь сотрудника краевого следственного управления" и "Применение насилия в отношении двух сотрудников полиции".

- После очередного отказа фигуранта прекратить огонь, в ходе специальной операции, ответным огнем он был ликвидирован, - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю.

Детали произошедшего уточняются.

Напомним, ранее видео штурма дома стрелявшего по полицейским должника по коммуналке в Анапе опубликовали в сети. А полиция показала, как сейчас выглядит дом должника по коммуналке из Анапы после обстрела.

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