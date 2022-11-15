Видео штурма дома стрелявшего по полицейским должника по коммуналке в Анапе опубликовали в сети

Сотрудникам правоохранительных органов удалось ликвидировали опасного правонарушителя.

В Анапе 14 ноября около 22:30 часов полицейские обезвредили стрелявшего должника по коммуналке. Видео штурма дома на улице Садовой села Цибанобалка опубликовали в сети.

На кадрах видно, как омоновцы подъехали к дому на газеле. Несколько правоохранителей окружили периметр дома и заняли свои позиции.

В какой-то момент мужчина начал стрелять из окон своего дома. Пули попали в одного из полицейских. Тогда правоохранители приняли решение штурмовать дом.

Полицейские несколько раз просили мужчину сдаться. Однако Олег Лысаков продолжал производить выстрелы. Мужчину пытались обезвредить на протяжении минуты. На улице все затихло после крика одного из полицейских: “Все!”

Сотрудникам правоохранительных органов удалось ликвидировали опасного правонарушителя. Им оказался 56-летний местный житель.

- Гражданин оказывал вооруженное сопротивление, и не подчинялся законным требованиям сотрудников полиции. Один из полицейских получил огнестрельное ранение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

К Олегу Лысакову пришли энергетики, чтобы отрубить свет. Вместе с сотрудниками НЭСКа были и двое участковых. Сначала злоумышленник ударил ножом двоих полицейских и забаррикадировался в доме. Они сейчас в больнице.

Олега Лысакова полицейские убили во время штурма полицейские. Мужчина не реагировал на просьбы сложить оружие. Лысаков продолжал стрельбу из окон своего дома. У правоохранителей не оставалось выбора.

- На неоднократные требования правоохранителей сдаться и продолжал производить выстрелы. После очередного отказа фигуранта прекратить огонь, в ходе специальной операции, ответным огнем он был ликвидирован, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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