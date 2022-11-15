На полу - гильзы, в окнах - дыры. Как сейчас выглядит дом должника по коммуналке из Анапы после обстрела

Все стекла пробиты после стрельбы. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Почти шесть часов 56-летний Олег Лысаков отстреливался от правоохранителей. За это время он успел ранить трех сотрудников полиции. Покушался на убийство и сотрудника СК, когда открыл огонь в его сторону, но его чудом не задело. В итоге дом, в котором забаррикадировался мужчина, взяли штурмом. Спецоперация шла тяжело - сдаваться злостный неплательщик не собирался. Потому ответным огнем его ликвидировали...

Сейчас на месте происшествия работают десятки сотрудников в форме. Они осматривают дом Олега Лысакова, собирают улики, фиксируют все, что в будущем станет доказательствами.

Мужчина несколько раз отстреливался от правоохранителей. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Полиция показала, как сейчас выглядит дом анапского должника по коммуналке после обстрела.

Пол усыпан гильзами. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Большинство стекол в окнах разбиты - видны следы выстрелов из ружья.

Сейчас в доме работают следственные органы и сотрудники полиции. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Кроме того, на полу разбросано множество гильз, которых рассыпались после стрельбы.

Известно, что сейчас полицейские, получившие ранения, находятся в больнице. Угрозы их жизни нет. Сотрудник краевого следственного управления, в сторону которого стрелял мужчина, не пострадал.

На 56-летнего мужчину завели уголовное дело.

- Он подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника краевого следственного управления, сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю. - Также следственным управлением в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении двух сотрудников отдела МВД России по Анапскому району.

Прокуратура Кубани поставила ход и расследование резонансного дела на контроль.

Напомним, ранее видео штурма дома стрелявшего по полицейским должника по коммуналке в Анапе опубликовали в сети.

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