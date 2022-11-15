У убитого Олега Лысакова из Анапы, ранившего трех полицейских, обнаружили огромный схрон оружия

У мужчины нашли ружье, сотни патронов и десятки ножей.

После резонансного случая, который произошел в селе Цибианобалка под Анапой, следователи возбудили уголовное дело. И сейчас правоохранители выясняют детали громкого ЧП. Напомним, днем 14 ноября к 56-летнему Олегу Лысакову пришли сотрудники коммунальных служб вместе с участковыми. Визит был связан с долгами мужчины - ему собирались отрезать электричество. Но он на порог своего дома никого не пустил. В течение шести часов он отстреливался от правоохранителей. За это время он успел ранить трех сотрудников полиции, открыл огонь из помпового оружия в сторону и сотрудника СК, который чудом уцелел.

- Мужчина причинил колотую рану бедра участковому городского отдела МВД и резаную рану ладони стажеру. Пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизням нет. После этого мужчина скрылся в своем доме, откуда продолжил оказывать сопротивление, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Кроме того, фигурант пытался препятствовать деятельности сотрудника одного из подразделений ГУ МВД России по краю. В тот момент он находился около его дома. Мужчина произвел в него выстрел из огнестрельного оружия. В результате у полицейского - огнестрельное ранение обеих ног.

Пострадавшего сотрудника МВД также доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Задолженность по коммунальным платежам у Олега Лысакова потянула почти на 50 тысяч рублей.

Олег Лысаков, по версии следствия, не реагировал на неоднократные требования правоохранителей сдаться, и продолжал производить выстрелы. В итоге дом взяли штурмом, а злостного неплательщика убили.

- Во время первоначального осмотра места происшествия обнаружены и изъяты помповое ружье, 170 патронов 12 калибра, которые были в разгрузочном жилете - он был на самом фигуранте, - уточняют в краевом следственном управлении. - А еще найдено порядка 20 ножей, три из которых также были при злоумышленнике.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. Назначено проведение экспертиз. Как уточняется, Олегу Лысакову проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

- В отношении 56-летнего жителя села Цибанобалка, который подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника краевого следственного управления, применении насилия в отношении двух сотрудников отдела МВД, возбуждено еще одно уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю. - Уголовные дела соединены в одном производстве.

Напомним, ранее видео штурма дома стрелявшего по полицейским должника по коммуналке в Анапе опубликовали в сети. А полиция показала, как сейчас выглядит дом должника по коммуналке из Анапы после обстрела.

КСТАТИ

Почти 50 тысяч за коммуналку, еще 20 - пеня и штрафы. Стала известна сумма задолженности Олега Лысакова из Анапы, ранившего трех полицейских

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