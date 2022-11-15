Убитого Олега Лысакова из Анапы, ранившего трех полицейских, судили за дебош в больнице

Мужчина в суде признал свою вину.

Убитого Олега Лысакова из Анапы, ранившего трех полицейских, ранее представал перед судом за дебош, который устроил в больнице. Как удалось узнать «КП» - Кубань», этот случай произошел 21 декабря 2013 года. Утром мужчина пришел в городскую больницу на улице Крымской и ворвался в помещение ординаторской хирургического отделения. Там он начал нецензурно выражаться в адрес врачей.

- Он провоцировал скандал, вел себя неадекватно, агрессивно, на замечания граждан не реагировал, чем нарушил общественный порядок, - сообщается в решении суда. Что нашло тогда на Олега Лысакова, не ясно, но свою вину он признал. В итоге его признали виновным в совершении мелкого хулиганства и выписали штраф на сумму 1000 рублей.

Напомним, 14 ноября Олег Лысаков устроил поножовщину с перестрелкой из-за коммунального вопроса. Все началось с того, что к мужчине приехали энергетики. Они собирались отключить его дом от коммуникаций за долги. Их накопилось немало – почти 50 тысяч рублей. За коммуналку Олег Лысаков не платил систематически – из принципа.

За шесть часов сопротивления он успел ранить трех полицейских, чудом ранения избежал сотрудник СК, в сторону которого злостный неплательщик открыл огонь. В итоге во время штурма Олега Лысакова убили.

В отношении мужчины завели уголовные дела посмертно. А еще следователи обнаружили у него дома огромный схрон оружия.

- На данный момент устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. Назначено проведение экспертиз, - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю. - Фигуранту также проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

КСТАТИ

Почти 50 тысяч за коммуналку, еще 20 - пеня и штрафы. Стала известна сумма задолженности Олега Лысакова из Анапы, ранившего трех полицейских

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