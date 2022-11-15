Вскрылись страшные подробности. Устроивший стрельбу в Анапе Олег Лысаков оставил ужасающее послание в доме

Следственный комитет возбудил против Лысакова сразу несколько уголовных дел - посмертно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В тот день к 56-летнему Олегу Лысакову из анапского села Цибанобалка пришли энергетики вместе с двумя участковыми, чтобы обрезать коммуникации. Мужчина имел большой долг за свет и не собирался его платить. За несколько месяцев набежало почти 50 тысяч рублей.

Говорят, что мужчина даже пытался самовольно подключиться к городским электросетям, за что получил штраф. Увидев людей в форме, Лысаков схватился за нож и порезал двух полицейских. А потом достал ружье и забаррикадировался в своем доме.

Задолженность по коммунальным платежам у Олега Лысакова потянула почти на 50 тысяч рублей.

Отстреливался шесть часов

22-летний Евгений Степанюк, который недавно стал мастером спорта по дзюдо, и его 27-летний напарник-стажер Роман Карагебакян получили ранения. Участковому должник вонзил лезвие в бедро, а стажеру поранил ладонь. После этого они вызвали подкрепление - приехали наряд полиции и ОМОН. К этому времени Лысаков успел надеть разгрузочный жилет и схватил «гладкостволку». Мужчина забрался на второй этаж дома и палил из окна без разбору. Отстреливался шесть часов. За это время успел ранить в ногу еще одного сотрудника МВД, открыл огонь и в сторону сотрудника Следкома, который чудом уцелел.

Олегу Лысакову предлагали сдаться, но он отказывался. И тогда дом взяли штурмом и, как говорят силовики, они его ликвидировали.

В доме - схрон оружия

- Вообще, он тихий был, толком ни с кем не общался, замкнутый немного, - рассказывают соседи Лысакова. - В доме этом давно жил один. Семью его никогда не видели. У него только несколько собак, о которых он заботился. Занимался извозом бетона. Сказать, что конфликтный он, не могу, скандалов не устраивал. Правда, с коммунальщиками воевал - принципиально отказывался платить за ЖКХ. Уж не знаю, в какой момент ему это стукнуло в голову, но долги у него копились больше трех лет.

Когда следователи осмотрели его дом, то обнаружили ужасающее послание - целый схрон с оружием.

- Обнаружены и изъяты помповое ружье, 170 патронов 12-го калибра, которые были в разгрузочном жилете - он был на самом фигуранте, - уточняют в СУ СК по Краснодарскому краю. - А еще найдено порядка 20 ножей, три из которых также были при нем.

Следственный комитет возбудил против Лысакова сразу несколько уголовных дел - посмертно. Первое - за посягательство на жизнь сотрудника СК, а второе - за применение насилия к двум полицейским.

- Также возбуждено еще одно уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Уголовные дела соединены в одном производстве, - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю.

Кроме того, Олегу Лысакову проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

КСТАТИ

Полицейские идут на поправку

Пострадавшие от рук Олега Лысакова участковые перенесли операцию. Роман Карагебакян и его напарник Евгений Степанюк уже переведены из реанимации в отделение травматологии.

- Состояние наших сотрудников нормализовалось, оно оценивается как средней тяжести, - уточнили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Долг за три месяца - повод перерезать провода

- В случае неоплаты в установленные сроки сотрудники энергосбытовой компании могут приехать и отключить электроэнергию. При этом решение суда не требуется - то есть все было законно, - объясняет юрист Денис Васильев. - Но важный момент - даже если сформировалась большая задолженность, сначала проводятся досудебные мероприятия. Владельца ставят в известность о наличии долга. Для этого направляются два уведомления - за две недели до вступления в силу ограничений и за месяц до полного отключения. Во избежание таких мер владелец дома должен был оплатить хотя бы часть задолженности. Но этого не сделал.

КСТАТИ

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