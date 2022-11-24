Список имен погибших и раненых при стрельбе в Крымске 24 ноября 2022 года

Жиров стрелял на поражение

Публикуем список погибших и раненых при стрельбе в Крымске 24 ноября 2022 года. 66-летний Владимир Жиров после неудачного для него судебного процесса взял в руки огнестрельное оружие и пошел убивать. Предварительно, погибли четверо. Сам Жиров тоже погиб.

1. Сергей Бочкарев, 1969 г. р.

2. Кирилл Саклис, 1983 г. р.

3. Михаил Тунгулияди, 1953 г. р.

4. Владимир Жиров, 1956 г. р. (стрелявший в людей)

Трое мужчин — случайные прохожие.

Сергей и Кирилл попытались заступиться за жену Владимира Жирова, Михаил работал охранником в ТЦ.

Следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Возбуждено уголовное дело.

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