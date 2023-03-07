Поддерживает даже Германия. Посылки российским бойцам СВО отправляют даже из Европы

Юрий Озаровский вскрыл коробку весом 20 килограммов и показал ее содержимое. Фото: t.me/MoreOz

Военным, продолжающим службу в зоне СВО, помогают неравнодушные жители из разных уголков России. Об этом kp.ru рассказывала неоднократно - люди активно участвуют в сборах, чтобы оказать поддержку бойцам. При этом порой купить необходимые вещи солдатам помогают даже те, кто находится за рубежом. Популярный блогер из Анапы Юрий Озаровский ранее рассказывал о том, что переводы приходят даже из Европы — 6600 рублей отправила жительница одного из городов Италии. А теперь стало известно, что нашим ребятам на передовую присылают посылки из Германии. Юрий Озаровский вскрыл коробку и показал ее содержимое.

- Вот посылка, в ней 20 с лишним килограммов. Она пришла от Олега из Бремена.

Здесь лежит углошлифовальная машинка, либо «болгарка» в простонародье. Место использовали по максимуму. Положили еще батерейки, они очень нужны в любых количествах. Тем более, что они сейчас стоят у нас бешеных денег. Наколенники с хорошими силиконовыми накладками, и еще одни такие же. Бинты эластичные, при растяжениях, очень нужная и важная вещь для наших дорогих солдат. А это набор для перевязки, - рассказывал блогер, показывая все, что находится в коробке.

Также в посылке отправили набор ключей, перфоратор и зарядное устройство для него. Помимо прочего, в коробке лежал шоколад, конфеты и чай. А еще неравнодушный житель Германии положил одежду и обувь для военных.

- Солдаты будут вам благодарны. И мне настолько приятно, что люди из другой страны, которые живут, горя не знают, но переживают и сопереживают нашим дорогим воинам, - добавил Юрий Озаровский.

Напомним, ранее мы рассказывали об учителе из Анапы, который спроектировал «умную» блиндажную печь для военных. Как признался сам педагог Дмитрий Карепов, он не инженер и не техник, а просто «самоделкин», который очень хотел быть полезным для бойцов.

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