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Карта Кубани7 марта 2023 10:30

Поддерживает даже Германия. Посылки российским бойцам СВО отправляют даже из Европы

Популярный блогер из Анапы показал, что отправляют участникам СВО из Германии
Евгения СОРОКА
Юрий Озаровский вскрыл коробку весом 20 килограммов и показал ее содержимое. Фото: t.me/MoreOz

Юрий Озаровский вскрыл коробку весом 20 килограммов и показал ее содержимое. Фото: t.me/MoreOz

Военным, продолжающим службу в зоне СВО, помогают неравнодушные жители из разных уголков России. Об этом kp.ru рассказывала неоднократно - люди активно участвуют в сборах, чтобы оказать поддержку бойцам. При этом порой купить необходимые вещи солдатам помогают даже те, кто находится за рубежом. Популярный блогер из Анапы Юрий Озаровский ранее рассказывал о том, что переводы приходят даже из Европы — 6600 рублей отправила жительница одного из городов Италии. А теперь стало известно, что нашим ребятам на передовую присылают посылки из Германии. Юрий Озаровский вскрыл коробку и показал ее содержимое.

- Вот посылка, в ней 20 с лишним килограммов. Она пришла от Олега из Бремена.

Здесь лежит углошлифовальная машинка, либо «болгарка» в простонародье. Место использовали по максимуму. Положили еще батерейки, они очень нужны в любых количествах. Тем более, что они сейчас стоят у нас бешеных денег. Наколенники с хорошими силиконовыми накладками, и еще одни такие же. Бинты эластичные, при растяжениях, очень нужная и важная вещь для наших дорогих солдат. А это набор для перевязки, - рассказывал блогер, показывая все, что находится в коробке.

Также в посылке отправили набор ключей, перфоратор и зарядное устройство для него. Помимо прочего, в коробке лежал шоколад, конфеты и чай. А еще неравнодушный житель Германии положил одежду и обувь для военных.

- Солдаты будут вам благодарны. И мне настолько приятно, что люди из другой страны, которые живут, горя не знают, но переживают и сопереживают нашим дорогим воинам, - добавил Юрий Озаровский.

Напомним, ранее мы рассказывали об учителе из Анапы, который спроектировал «умную» блиндажную печь для военных. Как признался сам педагог Дмитрий Карепов, он не инженер и не техник, а просто «самоделкин», который очень хотел быть полезным для бойцов.

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