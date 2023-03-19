Обливал холодной водой и морил голодом. Блогер-сыроед Максим Лютый утверждал, что растил из месячного малыша сверхчеловека

Максим Лютый неоднократно забирал ребенка у жены.

В Сочи арестован блогер-сыроед Максим Лютый. Его подозревают в убийстве месячного ребенка. Издевался над грудным малышом мужчина изощренно. Он обливал его студеной водой, а также сутками заставлял голодать. Мужчина был уверен - он закладывает в ребенке задатки суперчеловека. Однако, спустя пары недель таких процедур у грудничка начались судороги и кашель.

- Более того, в связи с тем, что мужчина был приверженцем отказа от медицинской помощи, лекарств и препаратов, несмотря на то, что с 4 по 8 марта текущего года состояние здоровья младенца ухудшилось, за квалифицированной помощью обвиняемый не обращался. Когда 8 марта 2023 года родители самостоятельно повезли ребенка в больницу, мальчик скончался до его доставления в лечебное учреждение, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Известно, что гражданская супруга Максима Лютого Оксана Миронова родила ребенка не в больнице, а дома. Роды принимал Максим. Он же запретил женщине обратиться за помощью к медикам, хотя у нее начались послеродовые осложнения.

- Роды проходили без квалифицированной медицинской помощи. Родившийся ребенок родителями в органах ЗАГСа зарегистрирован не был, надлежащей медицинской помощи не получал, - прокомментировали в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Максим пропагандировал здоровый образ жизни. Он отказался от дурных привычек и вредной, на его взгляд, пищи. К столу в его доме подавали только сырые овощи и фрукты. Под запретом были не только мясные продукты, но и молочные. Впрочем, это не все, чем питались члены этой странной семьи. В рацион Максима входила солнечная энергия. Мужчина считал себя праноедом. Утверждал, что способен поддерживать жизненные силы и вовсе без питания.

Его взгляды должны были поддерживать все, кто проживал вместе с ним. Уроженец Санкт-Петербурга, он год назад переехал в Сочи, где не было дефицита с количеством солнечных дней. Стал заниматься бизнесом – открыл ЗОЖ-отель, куда можно было попасть только заполнив секретную форму на сайте отеля и заплатив 40 тысяч рублей за неделю проживания.

Постояльцам предлагалась авторская методика сыроеда Максима Лютого. Тренер личностного роста обещал – кто будет придерживаться его постулатов, сможет дожить до 150 лет.

Чтобы монетизация ушла удачней, коуч стал вовлекать в бизнес членов семьи. Первой подопытной стала родная бабушка Максима. Он называл ее бабушкой Музой. На восьмом десятке лет старушка отказалась от привычной еды и стала питаться только сырыми овощами и фруктами.

Максим активно использовал опыт бабушки и постоянно ссылался на него, когда убеждал в эффективности своей методики.

- Бабуля стала самой взрослой сыроедкой в России и вдохновила своим примером тысячи людей , чтобы и те брались за свое здоровье пока не поздно, отказывались от вредной еды, начинали заниматься собой в любом возрасте, - убеждал коуч сомневающихся.

Через несколько лет экспериментов бабушка Муза умерла. Впрочем, старушка все равно дожила до почтенных лет, поэтому упрекать родного внука в ее смерти никто не стал. Но затем Максим решил доказать, что в питании не нуждаются не только взрослые люди, но и младенцы тоже.

- По версии следствия, после рождения ребенка, обвиняемый, придерживающийся взглядов «сыроедения» и практик длительного отказа от пищи и воды, а также обливания холодной водой, решил привлекать к данным методикам и своего новорожденного сына. С этой целью фигурант, не менее трех раз в период с февраля по март текущего года забирал младенца у матери и на сутки лишал его возможности принимать пищу, - рассказали в пресс-службе краевого следкома.

Рассмотрев материалы, суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок в два месяца.

Жена блогера и мать ребенка Оксана Миронова также отправлена под арест, но отбывает его она дома. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

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