Виновата мать! Блогер-сыроед Максим Лютый обвинил жену в смерти ребенка от истощения

Максим Лютый начал обвинять во всем Оксану Миронову.

Блогера-сыроеда Максима Лютого из Санкт-Петербурга арестовали в Сочи на два месяца после смерти его месячного ребенка от истощения. Мать мальчика, которого назвали Космосом, находится под домашним арестом.

Во время допроса Максим Лютый сначала решил полностью не признавать свою вину в смерти месячного мальчика. После чего сыроед начал перекладывать всю вину на свою гражданскую супругу. Мол, это Оксана не кормила сына и она настояла рожать дома. Также Лютый заявил, что мать малыша отказывалась ставить мальчика на учет в больницу и настаивала лечить его дома от пневмонии. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Максима Лютого арестовали на два месяца.

Однако родная мать Оксаны Галина Миронова рассказала “Комсомолке”, что Максим Лютый запугал ее дочь. Он заставил ее рожать дома.

- А я ей говорила, что если родишь дома, считай, одна нога в гробу, - горюет Галина Михайловна.

Также по словам Галины Михайловны, Лютый запрещал что-либо обсуждать Оксане с родной матерью. И именно Максим настоял на том, что ребенка не надо регистрировать. Ведь Космос в бумагах не нуждается.

По данным следствия, блогер-сыроед забирал у Оксаны ребенка как минимум трижды и морил его голодом. Помимо этого, Лютый решил с пеленок “закалять” грудничка и обливать его ледяной водой.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

У блогера-сыроеда Максима Лютого месячный ребенок умер от истощения

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