Путешествуем спокойно: какую банковскую карту взять с собой в отпуск

Фото: РНКБ

На улице с каждым днем все теплее. Близится сезон отпусков,а значит – самое время задуматься о том, как организовать свои финансы на случай поездок по краю, стране и миру.

Возить с собой крупную сумму наличных денег неудобно и небезопасно. Достаточно взять несколько купюр на всякий случай. Основную же сумму на расходы гораздо практичнее положить на банковскую карту, которой можно будет расплачиваться во время путешествия или же в случае необходимости снять нужную сумму в банкомате.

На что обратить внимание при выборе банковской карты для путешествий

Во-первых, если вы предполагаете, что будете снимать наличные, то стоит отдать предпочтение дебетовой карте, так как по кредитной может взиматься комиссия.

Во-вторых, проверьте, возможность снятия наличных с вашей карты в том месте, куда вы едете. Посмотрите, есть ли банкоматы вашего банка и где они расположены. Дополнительным плюсом будет, если у вашего банка налажены партнерские отношения с другими финансовыми организациями, в этом случае вы сможете воспользоваться их банкоматами. Например, держатели дебетовой карты МИР от банка РНКБ могут без комиссии снимать наличные в банкоматах РНКБ, ВТБ и «Открытие». Это существенно упрощает жизнь туристу и экономит его время и деньги.

В-третьих, нужно узнать лимит на снятие наличных по карте. В путешествиях бывают непредвиденные траты, поэтому важно владеть информаций на тот или иной случай. Например, вы захотите поехать на экскурсию или купить что-то существенное, а расплатиться картой не будет возможности. Если лимит по вашему счету маленький, подумайте, хватит ли вам этих средств, или же лучше перестраховаться и взять карту с большим лимитом. Так, ограничение на снятие по карте МИР у РНКБ в сутки составляет 200 тысяч рублей, в месяц – один миллион рублей. Согласитесь, в этот бюджет вы точно уложитесь, даже если решите гулять на широкую ногу.

Четвертый момент, на который стоит обратить внимание – есть ли комиссия за оплату товаров и услуг по интернету, за переводы между картами, есть ли функция перевода по номеру телефона через Систему быстрых платежей. Это позволит вам осуществлять необходимые покупки, а также пополнять карту в случае необходимости.

Также обратите внимание на наличие программы лояльности и возможности получения кешбэка у партнеров банка, в котором планируете оформить карту. Пользуясь бонусными программами, можно вернуть неплохую сумму, которая будет не лишней после отпуска. Например, оплачивая покупки картой РНКБ, можно получить кешбэк до 5%, причем категории для получения бонуса банк определяет ежемесячно. Так, в марте по категории «цветы» кешбэк составляет 5%; кафе, рестораны – 3%; отели, турагентства – 2%; супермаркеты – 1%. Следить за категориями, на которые в следующие месяцы будет начисляться кешбэк, клиенты могут на официальном сайте банка в специальном разделе «Программа лояльности РНКБ».

Фото: РНКБ

Также при выборе карты для путешествия проверяем: стоимость ее оформления и обслуживания, предусмотрено ли ежемесячное начисление процентов на остаток, стоимость подключения уведомлений, а также другие ключевые условия, которые вам важны.

Что делать, если в отпуск хочется, а средств нет?

Отпуск нужен всем. Если откладывать его «до лучших времен», можно получить профессиональное выгорание и хроническую усталость. В том случае, когда отдохнуть хочется, а с деньгами проблемы, обращаем внимание на кредитные карты. Но так же, как и с дебетовыми, учитываем их особенности.

Прежде всего, отдаем предпочтение картам с максимальным беспроцентным периодом. Так вы сможете поехать в отпуск, например, в июле, а деньги вернете банку в течение нескольких месяцев.

Далее проверяем условия снятия наличных, чтобы понимать, нужно ли будет платить проценты в случае снятия или нет.

Один из самых лояльных льготных периодов сейчас предлагает РНКБ. Беспроцентный срок по его кредитке достигает 115 дней, при этом распространяется он и на покупки, и на снятие наличных. Программа лояльности с начислением кешбэка здесь также действует.

Кстати, помимо того, что кредитка может стать палочкой-выручалочкой на время отпуска, из нее еще можно извлечь и дополнительную пользу. О том, как правильно пользоваться заемными средствами банка, мы писали в материале «Извлекаем максимум выгоды из своей кредитки».

Заботимся о безопасности своих средств

Беспокоиться о сохранности средств нужно всегда. Отпуск – не исключение, напротив, это период, когда нужно проявить повышенную ответственность.

Уезжая отдыхать, не оставляйте дома крупные суммы наличных. Если не хотите хранить все деньги на карте, есть много других способов сбережения и приумножения финансов.

Не забывайте о мошенниках, которые активно пытаются воспользоваться чужими деньгами. О схемах телефонных аферистов мы подробно рассказывали здесь, также читайте советы краснодарского психолога по поводу того, как не стать жертвой телефонных мошенников.

И помните, при малейшем подозрении на то, что средства под угрозой, лучше сразу обратиться на официальные каналы связи вашего банка. Там вас проконсультируют и по волнующей вас ситуации, и по финансовым продуктам.

Подробная информация о финансовой безопасности и продуктах РНКБ Банка (ПАО) размещена на официальном сайте РНКБ.

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