«Я не убивал, а закапывал тело по велению матери»: отчим убитого пятилетнего мальчика в Краснодаре шокировал новым заявлением в суде

Вину за произошедшее отчим ребенка переложил на свою супругу Алену. Фото: СОЦСЕТИ

В Краснодарском краевом суде продолжают слушать громкое дело, которое возбудили на родителей убитого 5-летнего мальчика. 24 марта продолжили исследовать показания отчима Сергея Бугоркова. По данным KP.RU, мужчина заявил, будто не знает, почему умер ребенок. Кроме того, виновным в убийстве он себя не считает, а закапывал тельце он по велению матери мальчика.

- Когда мы ложились спать, Андрюша (имя убитого ребенка изменено - Авт.) был жив, а когда проснулись - мертв. Алена пошла где-то купила пакеты, где - не знаю, - рассказывает в суде Сергей Бугорков. Я выносил его из квартиры, чтобы закопать тело рядом с рекой. Об этом просила Алена. Это была ее инициатива. Мы проехали в микрорайон Гидростроителей вместе с детьми, что закопать тело Андрюши. Я к преступлению не причастен, Алена во всем виновата.

Также Сергей объяснил, зачем писал письма в СИЗО.

- Я могу объяснить, почему писал ей такие письма. У нас общие дети, я до сих пор отношусь к ней тепло и проявляю заботу, - заявил мужчина. - Под словами «что мы натворили», я имел ввиду, что закопали тело Андрюши.

Кадр, как мужчина выносит тело мальчика в клетчатой сумке. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

А от Алена Масленникова говорить что-либо в суде отказалась. Однако женщина призналась, что после трагедии просила не звонить Сергея в скорую и полицейским, потому что боялась, что у нее заберут детей.

Напомним, жестокое преступление случилось 10 июня 2022 года. В тот день Алена Масленникова попросила помощи волонтеров, чтобы найти своего пропавшего сына. По ее словам, ребенок убежал кормить котенка и бесследно исчез. Мальчика искала весь город, пока не выяснилось, что все это было лишь инсценировкой. На тот момент пятилетний ребенок был уже мертв. Его, как полагает следствие, избил собственный отчим, а затем вынес в клетчатой сумке и закопал на берегу реки.

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