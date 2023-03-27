Ставили бесплодие, а родила второго ребенка. Блогерша Марина Балмашева подарила пасынку наследника

После личных фото количество подписчиков у блогерши резко увеличивается. Фото: t.me/balmasheva_marina

Марина Балмашева несколько лет назад не сходила со страниц желтых изданий. Блогерша из Славянска-на-Кубани прославилась своей семейной сантабарбарой. Разменяв четвертый десяток, она променяла возрастного мужа на 20-летнего пасынка Владимира и родила ему дочку.

Спустя три года скандально известная семья снова дала о себе знать. Марина и ее молодой муж Вова во второй раз стали родителями. В ночь на 27 марта у пары родился сын.

- Пора раскрывать карты, - лаконично написала Марина в соцсетях и прикрепила фото роддомовской бирки с данными младенца.

Женщина опубликовала бирку новорожденного. Фото: t.me/balmasheva_marina

Во время родов бригаде врачей и роженице пришлось поволноваться – еще в утробе шейку ребенка обвила пуповина, а это чревато проблемами. Да и малыш родился достаточно крупным – чуть более четырех килограммов.

- Было больно, но весело. Еле ползаю сейчас, – рассказала о родах мама Марина.

Еще несколько лет назад врачи ставили женщине диагноз «бесплодие». Отношения с первым супругом начались, когда Марине был 21 год. Алексей был на 10 лет старше, женат и воспитывал двоих сыновей. Но ни разница в возрасте, ни семья мужчины не остановили влюбленных. Алексей ушел к молодой любовнице и уже через год голубки вили гнездышко в свежекупленном ипотечном жилье.

Супруги мечтали о ребенке, но пышке Марине гинекологи советовали сначала похудеть. Мол, лишний вес мешает. Она худела, ложилась под нож хирурга, но в итоге смогла стать матерью только приемным детям. Вместе с супругом они взяли пятерых, причем у одной из девочек был тяжелый диагноз – синдром Дауна.

Так Марина выглядела, когда вышла в первый раз замуж. Фото: instagram.com/marina_balmasheva/

Но даже большая семья не удержала девушку. Спустя 13 лет брака она начала засматриваться на подросшего пасынка Вову. Из 10-летнего нескладного подростка он превратился в 20-летнего молодого парня и вскружил мачехе голову.

Из-за отношения с молодым человеком Марина рассталась с его отцом и своим супругом, а также лишилась опеки над приемными детьми. Скандальная парочка переехала из Славянска-на-Кубани в Краснодар, чтобы начать новую жизнь.

Марина ушла от возрастного мужа к его сыну. Фото: instagram.com/marina_balmasheva/

В краевом центре предприимчивая блогерша взяла в ипотеку недвижимость, а также начала активно развивать соцсети и зарабатывать на рекламе. Иначе как успевать платить по счетам? Как она сама признавалась, молодой муж перебивался случайными заработками и их финансовое благополучие от него не зависело.

В январе 2021 года у бесплодной по мнению гинекологов женщины родилась первая дочь. И вот спустя еще два года она стала дважды мамой. Как признавалась сама Марина, известие о беременности стало для нее полной неожиданностью.

Марине врачи ставили бесплодие из-за лишнего веса. Фото: instagram.com/marina_balmasheva/

Однако, она не считает себя кукушкой, бросившей приемных детей. Ее бывший супруг живет в новом браке. Его избранница – заботливая жена и мама.

- Да. Мать вышла плохая для приемных. Но зато они дома. И у них все замечательно. Хейтеры могут проверить. Леша - замечательный папа для приемных. Аня-отличная Мама. Плюс воспитатель по профессии. Работает воспитателем. Если я не путаю детали, - рассказала женщина.

Обрадовался ли он появлению очередного внука у него, да и вообще, часто ли дедушка и экс-супруг видится с ее детьми – Балмашева умолчала.

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