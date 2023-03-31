«Работал по-человечески». Что известно об экс-главе полиции Краснодара, сын которого устроил два смертельных ДТП

Александр Семенов-старший.

Резонансное ДТП с участием 23-летнего сына экс-начальника полиции и депутата городской думы Краснодара обсуждает вся Кубань. Молодой человек 18 марта сел за руль пьяным, не вписался на скорости в поворот и врезался в дерево в Геленджике. С ним в салоне находилась его девушка Полина. На третьи сутки она умерла в больнице от травм.

В ДТП 18 марта 2023 года погибла подруга водителя Полина. Фото: пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю

Александр Семенов не в первый раз попадает в горячие сводки ГИБДД. Шесть лет назад будучи несовершеннолетним он стал виновником страшной аварии в Краснодаре. 17-летний парень утром гнал по городу и сбил группу дорожных рабочих. Тогда погиб один человек, четверо попали в больницу. Семенову дали всего три года колонии-поселения за нарушение ПДД, повлекшее смерть по неосторожности.

Это происшествие стоило политической карьеры матери Семенова. Женщина была депутатом городской думы Краснодара. Но после уголовки сына о дальнейшем росте пришлось забыть. Возмущенные краснодарцы даже собирали подписи, чтобы Ольга Семенова сложила мандат. Переизбираться на следующий срок она не стала.

Полковник Александр Семенов-старший в 2017 году, когда его сын впервые утроил смертельное ДТП, уже был в отставке. Официально он ушел с поста по собственному желанию в связи с выслугой лет. Правда, перед тем, как снять погоны, случился скандал. Тогдашний губернатор Александр Ткачев публично отсчитал руководство краснодарской полиции и потребовал сменить его. Самого Семенова на совещании не было, он находился на больничном, отмечала "Российская газета".

- Думаю, в ближайшее время мы найдем начальника УВД, поставим нового, обязательно из другого города, чтобы он не был связан ни с бизнесом, ни с криминалом, ни с кем, — заявлял губернатор.

Формально у главы региона на то не было полномочий. Но через два месяца Семенов-старший покинул кресло начальника полиции, которое он занимал с 2003 по 2011 год. Коллеги до сих пор вспоминают о нем как о большом профессионале.

- Я проработал с Александром Ивановичем не один год. Он - достойный профессионал и офицер. Работал с личным составом по-человечески. При конфликтах всегда выслушивал все стороны, - рассказал «КП»-Кубань» Илья Шакалов, который в то время находился в должности начальника пресс-служба УВД Краснодара.

Впрочем, ситуация с сыном никак не отразилась на финансовом благополучии семьи. Ольга Семенова владела двумя фирмами, была соучредителем еще нескольких. Ее супруг стал генеральным директором компании ООО «Европа». Эта организация получала госконтракты по всему Краснодарскому краю по озеленению, ремонту инфраструктуры и благоустройству парков.

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