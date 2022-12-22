Ипотека без первоначального взноса в Краснодаре: выгодно ли это заемщикам

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Вместе с экспертами Домклик разбираемся в преимуществах кредита для тех, у кого нет собственных накоплений.

Россияне стали чаще брать ипотеку с минимальным первоначальным взносом. Такие данные обнародовал Сбербанк. С осени 2021 года доля кредитов с первоначальным взносом в 15 – 20% выросла почти втрое — с 24 до 65%. По мнению экспертов, это объясняется желанием людей при первой же возможности вложить средства в недвижимость, чтобы сохранить свои сбережения.

По данным сервиса Домклик, в Краснодаре на середину декабря продают больше 78 тысяч квартир и 67 тысяч домов. Выбор есть, были бы деньги на новоселье!

А что, если квартира нужна срочно, а «стартового капитала» для ипотеки еще нет — даже тех самых 15%? Приобрести жилье в Краснодаре, не вложив на первом этапе деньги, все-таки можно — в том числе с помощью Сбербанка.

Вместе с риелтором и экспертами сервиса недвижимости Домклик от Сбера разбираемся в особенностях и преимуществах кредита на покупку квартиры без первоначального взноса.

Спешить или повременить?

Сначала копим деньги на первоначальный взнос, а потом берем ипотеку — стандартная схема подготовки к покупке недвижимости. Но далеко не всегда на формирование «копилки» есть время и возможность.

- В последние недели ко мне часто стали обращаться люди, которые хотят поскорее оформить сделки, — до Нового года или сразу после него. Например, одна семья хочет перебраться из квартиры в старой многоэтажке в дом, другая — приобрести «однушку» для того, чтобы в будущем ее сдавать в аренду, - говорит риелтор Екатерина Кузнецова. - Быстро накопить на первоначальный взнос они, конечно, не успеют. А ситуация на рынке может измениться, причем не в пользу покупателя.

Это не повод ставить свои планы на паузу. Если новоселье важно сыграть как можно скорее, стоит изучить варианты жилищных займов без первоначального взноса.

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Используем альтернативу

- Надо понимать, что первоначальный взнос — это своего рода гарантия для банка, которая говорит о платежеспособности заемщика, - говорит Екатерина Кузнецова. - Но в этом качестве может выступить и материнский капитал.

Ипотечные программы с возможностью использовать материнский капитал для покупки квартиры есть, например, в Сбере. Здесь их сразу пять — в том числе льготные. Можно приобрести квартиру хоть в новостройке, хоть на вторичном рынке. Напомним, с 1 февраля 2023 года размер материнского капитала в России увеличится: до 589,6 тыс. руб. на первого ребенка и до 779 тыс. руб. на второго. Это вполне достойный первоначальный взнос на приличную двушку в Краснодаре.

Что важно, использование материнского капитала в качестве первоначального взноса не добавит дополнительных хлопот заемщику. Банк лишь попросит показать государственный сертификат на материнский капитал, а справку из Пенсионного фонда об остатке этих средств запросит сам.

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Берем деньги под залог

Еще один вариант для потенциальных новоселов без собственных накоплений — взять ипотеку под залог недвижимости. В том же Сбере есть и такая возможность — ставка по ней стартует от 10,7%.

- Мы понимаем, что далеко не у всех есть свободные средства или время на то, чтобы накопить необходимую для первоначального взноса сумму, в то время как жилищный вопрос может требовать немедленного решения, - говорит вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васев.

Залогом может стать не только квартира, но и земельный участок, гараж или жилой дом — с участком или без. Важное требование: сумма кредита не должна превышать 60% стоимости залоговой недвижимости. Допустим, если у вас уже есть квартира и она стоит 5 млн рублей — для покупки другого жилья вы можете запросить ипотеку на 3 млн.

Кому может быть выгодна такая возможность? Тем, кто хочет заработать на дополнительной недвижимости. Например, сдать вторую квартиру.

- Я знаю немало людей, которые деньги с аренды приобретенного жилья перечисляют на погашение кредита, - рассказывает риелтор. - Таким образом, человек остается в плюсе. Он не тратит свою зарплату, у него есть, где жить, но через какое-то время он будет владельцем сразу двух объектов недвижимости.

Напомним, снизить ставку при оформлении ипотеки Сбера помогают использование сервиса Домклик (это экономит до 0,3% ставки), а также услуга «Электронная регистрация сделки». Она позволяет зарегистрировать сделку с недвижимостью без посещения Росреестра или МФЦ.

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КСТАТИ

Стоит ли брать потребительский кредит, чтобы использовать его как первоначальный взнос?

По словам риелтора, такая мысль приходит каждому второму потенциальному покупателю.

- Не стоит забывать об издержках. Банк при оформлении ипотеки увидит в вашей кредитной истории потребительский кредит. Ежемесячный платеж по этому займу могут вычесть из вашего дохода, - объясняет риэлтор Екатерина Кузнецова. - В итоге вы просто можете «не пройти» по уровню дохода и вам откажут в выдаче кредита. Своих клиентов я отговариваю от этой затеи, поскольку это еще и очень рискованно. Ставки по потребительским кредитам зачастую выше ипотечных. Потянуть сразу два займа удается далеко не всем.

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