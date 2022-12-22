Главы Краснодара и Сочи вошли в рейтинг лучших в России

Евгений Наумов и Алексей Копайгородский

Финансовый университет при Правительстве РФ подготовил исследование, посященное оценки деятельности мэров столиц и муницпалитетов за 2022 года. Главы Краснодара и Сочи вошли в ТОП-30.

Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования. Эксперты делали акцент на отношении жителей к их руководителям как к градоначальникам, а не как к главам субъектов.

Третье место рейтинга занял мэр Сочи Алексей Копайгородский. Только в начале 2022 года чиновник находился на пятом месте. А в декабре, как говорят спортсмены, стал бронзовым призером.

- Предпосылки к тому, что Алексей Копайгородский последовательно улучшал свое рейтинговое положение, носили объективный характер. Если суммировать, их можно охарактеризовать как эффективное создание условий для обеспечения жизненно важных потребностей и законных интересов населения, - отмечают эксперты.

Мэрия Соч реализует долгосрочный план социально-экономического развития города до 2030 года. На это было выделено 173 миллиардов рублей. Курорт ожидает большая модернизация коммуникаций, сравнимая по свои масштабам с олимпийской стройкой.

Алексей Копайгородский эффективно использует значительный туристический потенциал города. Сочи стал конкурентоспособным санаторно-курортным и туристическим центром, комфортного как для отдыха, так и для жизни горожан.

Через созданные по инициативе Алексея Копайгородского пункты сбора гуманитарной помощи для жителей республик прошли сотни тонн гуманитарных грузов. Была оказана помощь более чем 4 100 беженцам из Донбасса, в том числе свыше 1 100 несовершеннолетним.

В городе организован непрерывный цикл проектирования и возведения социально значимых объектов. К примеру, Алексей Копайгородский поставил задачу до 2030 года построить не менее 50 только образовательных учреждений.

Кстати, Алексей Копайгородский часто устраивает сход граждан. Мэр Сочи ведет активно социальные сети и организует личные приемы. Это подпитывает репутацию и управленческий авторитет чиновника.

Евгений Наумов на 18 месте

Мэр Краснодара Евгений Наумов вступил на пост мэра относительно недавно. Однако чиновник уже вошел в ТОП-30 рейтинга. Евгений Наумов возглавил 18 строчку.

Евгений Наумов обещал продолжать строго контролировать жилое строительство в городе на предмет наличия парковок, детсадов, школ, поликлиник в шаговой доступности. Новый мэр планирует реализовать проект "Семь улиц", по которому центр Краснодара должен был стать пешеходным оазисом.

- Думаю, в будущем будет интересно следить за работой недавно избранного мэра Краснодара Евгения Наумова, который обещает активно участвовать в национальных проектах, федеральных краевых программах, — отметил президент Центра социальных и политических исследований «Аспект».

Евгений Наумов уверен, что может принести пользу родному городу на этом посту. Глава Краснодара считает, что основной задачей его как мэра будет обустройство города.

- Нельзя просто строить жилье, необходимо предусмотреть в кварталах все, чтобы жизнь в них была комфортной, - сказал Евгений Наумов.

К слову, Евгений Наумов занялся транспортной развязкой. В Краснодаре планируют построить трамвайное депо в восточной части города. Новые ветки проведут от улицы Трамвайной до Снесарева. Трамвайная линия появится от Героев-Разведчиков до Багряной и Восточного обхода. Построят новые пути для трамваев от Декабристов до Домбайской.