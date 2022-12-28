Прокуратура прекратила уголовное дело по факту гибели людей, которых унесло в море в Сочи

Спасатели так и не смогли найти мужчину и трое детей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура Краснодарского края прекратила уголовное дело по факту гибели людей, которых унесло на автомобиле в море в Сочи. Данное решение было принято в связи с тем, что правоохранители не обнаружили состава преступления в действиях должностных лиц.

Напомним, что трагедия произошла 24 июня. В тот день на курорт обрушилась стихия. Все улицы превратились в бурлящие реки, а две машины унесло в море. В автомобилях находились восемь человек. Как выяснилось позже, это были две семьи из Ставропольского края.

Четыре человека до сих пор остаются без вести пропавшими. Погибшими их не признавали. Спасатели так и не смогли найти мужчину и троих детей.

- В ходе проведенной органами прокуратуры края проверки установлено, что нарушения в действиях должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления при оповещении граждан отсутствовали, - рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский сообщил, что был проведен разговор со спасенным мужчиной. Житель Ставропольского края подтвердил, что сотрудники полиции и органов местного самоуправления неоднократно предупреждали туристов о необходимости поменять место парковки.

Однако туристы решили проигнорировать предупреждения правоохранителей и остались ночевать рядом с руслом реки Чимит. А ночью река вышла из берегов и унесла машины в море.

- МЧС сработало, но люди не уехали и остались. Самоуспокоенность людей привела к трагедии, - заключил Сергей Табельский.

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