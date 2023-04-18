Концерт группы «ГРОТ» отменили в Краснодаре за час до выступления

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В Краснодаре 17 апреля отменили концерт рэп-группы «ГРОТ» из Омска. О том, что мероприятие не состоится, сообщили за час до выступления.

- Друзья, мы уже находимся в Краснодаре на площадке, уже приехали и за час до начала концерта директору клуба поступил звонок с требованием отменить наш концерт. Мы ничего не смогли с этим сделать, — сообщили солисты группы в своем телеграм-канале.

В паблике также появилось сообщение, что информацию о возврате билетов можно найти в официальных встречах концертов в ВК.

В связи с отменой концерта исполнители раздали автографы и общались с фанатами прямо улице в центре города, а после уехали. Известно, что концерты в Ростове-на-Дону и Воронеже, которые должны были пройти после кубанской столицы, также отменили. Предположительно, отмена выступлений группы связана с политической позицией музыкантов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре после жалоб отменили концерт группы Shortparis. Также не выступили перед своей публикой Инстасамка, Ревва, Ани Лорак, Валерий Меладзе и другие звезды, которые выступали против СВО.