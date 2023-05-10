Эксперт объяснил, почему сожженная бандитами машина не помогла в поисках убитых аниматоров на Кубани

Сгоревшую иномарку обнаружили в неприметном месте в лесополосе Брюховецкого района. Фото: СК России.

Вся Россия с замиранием сердца следила за поисками аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, пропавших на Кубани. Как оказалось, они стали жертвами дорожных разбойников, которые лишили жизни организаторов праздника из-за 190 тысяч рублей. Напомним, вечером 28 апреля Кирилл и Татьяна ехали домой с выступления, но угодили в яму. А потом перестали выходить на связь... Пропавших искали круглосуточно – отсматривали камеры, обзванивали больницы и морги, прочесывали местность. Все безуспешно.

Днем 1 мая один из волонтеров обнаружил сгоревший Hyundai – тот самый, на котором передвигались Кирилл и Татьяна. Нашли его в неприметном месте в лесополосе Брюховецкого района. Причем, как рассказывала жена пропавшего Кирилла Дарья Чубко, ту местность обследовали и не раз.

- Машину нашли в посадках, сгоревшую дотла! В месте, где мы уже искали сто раз! Когда они успели это сделать? Просто не поддается никакому объяснению, - недоумевала женщина.

К тому же многим неравнодушным людям бросилось в глаза, что место, где нашли машину, было почти не тронуто огнем. Так появилась версия, что автомобиль якобы сожгли в другом месте, а потом «подбросили» обугленный Hyundai.

- Если внимательно посмотреть ролик, то видны следы пожара – почерневшая трава, обуглившиеся листья. Полностью крона на деревьях не выгорела по одной причине – сильный дождь, который шел в дни ЧП, - объясняет KP.RU пиротехник Валерий Тихомиров. – Если древесина влажная, то при контакте с огнем начинается испарение. Из-за этого само дерево не нагревается до высоких температур, и соответственно долго не горит.

Рядом с авто видны следы пожара. Фото: СК России.

Это, по словам эксперта, могло помешать увидеть языки пламени. Ведь волонтеры рассказывали, что сама местность безлюдная. Участок находится между полем и проселочной дорогой, где почти не ездят машины, а до ближайшего поселка пару километров.

- Автомобиль можно поджечь разными способами. Выгорает легковушка за короткое время. Опираясь на опыт и данные спасателей, могу сказать, что это не больше 10 минут, - говорит Валерий Тихомиров. - Во время пожара может вспыхнуть бензобак. Это похоже на сильный хлопок, но этот звук можно не услышать, если находиться даже за 500 метров. Жгли машину, скорее всего, уже в светлое время, потому что ночью могло быть зарево.

Машину сжигали в светлое время - преступники понимали, что будет видно зарево. Фото: СК России.

Вот только зачем преступникам понадобилось сжечь новую иномарку – не ясно. По одной из версий, бандиты действовали спонтанно. Допустив ряд ошибок, которые позволили выйти на их след, поняли, что перепродать машину не получится, потому избавились от нее.

Кирилл и Татьяна стали жертвами дорожных бандитов.

Напомним, сейчас расследование уголовного дела продолжается. В расправе над Кириллом и Татьяной из-за 190 тысяч рублей подозревают троих – Анатолия Двойникова, Арама Татосяна и Демьяна Кеворкьяна. Последний, к слову, в 2016-м год был осужден за то, что сколотил банду, занимавшуюся дорожными грабежами.

На фото подозреваемые Арам Татосян (слева), Анатолий Двойников и Демьян Кеворкьян.

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