Роскосмос показал порт Новороссийска с разницей в 81 год

Фото: Sega_Black_Sea_nvrsk

Роскосмос опубликовал два снимка города Новороссийска, которые были сделаны с разницей в 81 год. Одно фото сегодняшних дней, другое – 1942 года.

На кадрах видно, как за такой большой промежуток времени развивался порт города-героя. Причалы в бухте выросли в несколько раз.

- Новороссийск стал примером мужества и борьбы с фашистскими захватчиками на Черном море, - подписали фото в Роскосмосе.

Фото: roscosmos_gk

Фото: roscosmos_gk

В прошлом году Роскосмос показывал снимок со спутника полей Кубани. Кроме этого, космонавты часто публикуют фотографии с борта МКС. Так, Сергей Рязанский с орбиты фотографировал Краснодар. Олег Артемьев снимал из космоса курорты Краснодарского края.

Особенно завораживающим оказалось Черное море, над которым пролетали космонавты. Удержаться и не снять на видео красивое зрелище они не смогли.

Другой российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков ранее сфотографировал знаковые места Сочи. А еще Сергей Кудь-Сверчков публиковал снимки Новороссийска.