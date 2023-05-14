По дороге домой пропал бизнесмен из Краснодарского края: последние новости на 14 мая 2023

Александр никогда не уезжал из дома, не предупредив жену. Фото: архив семьи

В загадочном исчезновении кубанского бизнесмена Александра Полещука до сих пор многое неясно. 29-летний мужчина пропал 10 мая во второй половине дня. Утром он, как обычно, поцеловал жену и сыновей и выехал в соседнее село Белая Глина на работу. Александр занимался установкой навесов и заборов, поэтому часто уезжал в командировки. Вечером они с супругой планировали поехать в магазин - прикупить одежду детям, но обновок мальчишки не дождались. Их отец не вернулся домой, а его машину видели за 500 километров от дома.

После того, как Полещук съездил в Белую Глину, он отправился в село Песчанокопское. Это уже Ростовская область. Оттуда он позвонил жене Анастасии и сказал, что поедет дальше, в Орловский район. После этого его мобильник замолчал, а маршрут сильно изменился.

Автомобиль "Субару", на котором ехал пропавший, видели на трассе, ведущей в Волгоград. Поэтому жена думает, что Александр там.

- Самого его не видели, только машину, - рассказала жена пропавшего. - Возможно, его "ведут" мошенники под угрозами. Но версию женщины пока проверить трудно. Как и определить точное местоположение Александра. Одним из мотивов неожиданного бегства в соцсетях назвали крупные долги мужчины. Мол, он назанимал денег, а отдавать было нечем, вот и скрывается. Но супруга опровергла эти слухи.

- На счет поста, который появился в сети о каких-то 100 миллионах долга, – это полнейший бред, - написала Анастасия Полещук. Сейчас Александра ищут сотрудники полиции и волонтеры. Жена призывает всех, кто знает, где он находится, немедленно сообщить о местонахождении супруга.

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