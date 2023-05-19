Сидим в неведении. Вдова погибшего на Кубани аниматора рассказала о расследовании убийства мужа

Дарья Чубко рассказала о расследовании убийства мужа. Фото: соцсети.

На Кубани продолжают расследовать убийство двух аниматоров. С Кириллом Чубко и Татьяной Мостыко жестоко расправились из-за 190 тысяч рублей, которые сняли с их банковских карт. Обвиняемые в преступлении Арам Татосян, Анатолий Двойников и Демьян Кеворкьян уже заключены под стражу. Напомним, по решению суда в СИЗО они проведут до 30 июня 2023 года. При этом о расследовании дела пока в Следкоме Кубани не оглашают детальных подробностей. Информацию о последних минутах жизни своих родных не знают и семьи убитых.

- Мы вообще ничего не знаем. Нам не рассказывают никаких подробностей. Скорее всего, это связано с тайной следствия. Но я надеюсь, что нам все же смогут подробно рассказать, что же происходило в ту ужасную ночь, что следовател докопаются до истины. И я очень надеюсь, что виновных накажут по всей строгости, - рассказала KP.RU вдова погибшего Кирилла Чубко Дарья.

Семья Кирилла хочет, чтобы убийцы, отбывали пожизненное наказание. Для этого даже была создана петиция, которую уже подписали почти 50 тысяч человек. При этом с каждым днем эта цифра все больше растет. Жители всей страны хотят помочь людям, чьих близких бесправно убили.

Семьи Кирилла и Тани отказываются от какой-либо финансовой помощи. Они утверждают, что помощи уже было предостаточно.

- Нам ничего не нужно, спасибо. Мы только хотим, чтобы наказали убийц, потому и просим подписать петицию, - поделилась жена убитого аниматора.

На фото подозреваемые Арам Татосян (слева), Анатолий Двойников и Демьян Кеворкьян.

Напомним, что вину признают лишь двое из них - Арам Татосян и Анатолий Двойников, Демьян Кеворкьян идет в отказ. Последний, к слову, мотал срок за создание вооруженной банды весной 2014 года.

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