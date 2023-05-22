Львицу держали на незаконной базе. На Кубани снесут домик рыбака, где хищник расцарапал 13-летнюю девочку

Администрацию района оштрафовали за бездействие на 30 тысяч рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Администрацию Успенского района Краснодарском крае через суд обязали снести незаконно построенные объекты на местной базе отдыха. Дурную славу она приобрела в 2021 году, когда содержащаяся в помещении львица напала на 13-летнюю девочку. Напомним, ребенок приехал из подмосковного Серпухова на Кубань в гости к бабушке. Вся семья решила поехать на базу отдыха в Успенском районе. Посетителям комплекса обещали удобные номера, озеро и собственный зоопарк. Девочка первым делом пошла посмотреть на животных. Она повернулась спиной к клетке со львами, чтобы сделать селфи. Но не успела - на нее напал зверь.

Никаких ограждений рядом с клеткой не было. Поэтому девочка смогла близко подойти к животным, которые, как позже выяснилось, содержались на базе отдыха незаконно. Ребенок получил рваные раны правого предплечья и кисти. После громкого случая Следком Кубани начал проводить проверку.

Правоохранители выявили, что многие объекты на базе отдыха построены без разрешения. Собственника попросили демонтировать их, но он так и не снес здания. В итоге вопросом занялись приставы.

- В свою очередь, администрация Успенского района длительное время не предпринимала никаких мер по понуждению к демонтажу самовольно возведенных строений, - сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Администрацию района оштрафовали за бездействие на 30 тысяч рублей. А чиновников предупредили о возможном возбуждении уголовного дела по статье “Неисполнение приговора суда”.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Львица напала на 4-летнюю девочку в цирке. И это тоже произошло в Успенском районе. Хищник вырвался и кинулся за ограждение, после чего зверь набросился на четырехлетнюю девочку.

С множественными рваными ранами ее доставили в реанимацию. Медики две недели продержали ребенка в состоянии медикаментозной комы. К счастью, с девочкой сейчас все хорошо. А на директора цирка шапито Андрея Манучаряна завели уголовное дело по статье «Оказание услуги, не отвечающей требованием безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенная для детей до шести лет».