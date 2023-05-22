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Происшествия22 мая 2023 9:10

Львицу держали на незаконной базе. На Кубани снесут домик рыбака, где хищник расцарапал 13-летнюю девочку

Базу отдыха в Успенском районе Кубани снесут после нападения львицы на школьницу
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Администрацию района оштрафовали за бездействие на 30 тысяч рублей

Администрацию района оштрафовали за бездействие на 30 тысяч рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

Администрацию Успенского района Краснодарском крае через суд обязали снести незаконно построенные объекты на местной базе отдыха. Дурную славу она приобрела в 2021 году, когда содержащаяся в помещении львица напала на 13-летнюю девочку. Напомним, ребенок приехал из подмосковного Серпухова на Кубань в гости к бабушке. Вся семья решила поехать на базу отдыха в Успенском районе. Посетителям комплекса обещали удобные номера, озеро и собственный зоопарк. Девочка первым делом пошла посмотреть на животных. Она повернулась спиной к клетке со львами, чтобы сделать селфи. Но не успела - на нее напал зверь.

Никаких ограждений рядом с клеткой не было. Поэтому девочка смогла близко подойти к животным, которые, как позже выяснилось, содержались на базе отдыха незаконно. Ребенок получил рваные раны правого предплечья и кисти. После громкого случая Следком Кубани начал проводить проверку.

Правоохранители выявили, что многие объекты на базе отдыха построены без разрешения. Собственника попросили демонтировать их, но он так и не снес здания. В итоге вопросом занялись приставы.

- В свою очередь, администрация Успенского района длительное время не предпринимала никаких мер по понуждению к демонтажу самовольно возведенных строений, - сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Администрацию района оштрафовали за бездействие на 30 тысяч рублей. А чиновников предупредили о возможном возбуждении уголовного дела по статье “Неисполнение приговора суда”.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Львица напала на 4-летнюю девочку в цирке. И это тоже произошло в Успенском районе. Хищник вырвался и кинулся за ограждение, после чего зверь набросился на четырехлетнюю девочку.

С множественными рваными ранами ее доставили в реанимацию. Медики две недели продержали ребенка в состоянии медикаментозной комы. К счастью, с девочкой сейчас все хорошо. А на директора цирка шапито Андрея Манучаряна завели уголовное дело по статье «Оказание услуги, не отвечающей требованием безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенная для детей до шести лет».

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