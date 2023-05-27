Стало известно, когда ликвидируют последствия падения беспилотников в Краснодаре

Начались восстановительные работы

В Краснодаре 26 мая утром разбились два беспилотника на соседних улицах - Гаражной и Морской. Из-за взрывной волны выбило окна в многоэтажке и пострадала крыша частного дома. ЧП произошло около 04:08 часов. А в сети уже появилось видео падения беспилотников. Эпицентры взрывов сразу оцепили лентами.

Сейчас на улице Гаражной идут работы по установке 20 окон - такое количество рам выбило взрывом. Завершить все работы планируют до конца 28 мая.

- Также вывозят мусор с прилегающих территорий, разбирают поврежденную кровлю в частном доме на улице Гаражной. Демонтаж и установка кровли займет около 20 дней при солнечной погоде, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

К слову, кровля многоэтажки на улице Гаражной не пострадала. На улице Морской из-за взрыва оборвалась обшивка здания. Также беспилотник задел крышу офиса. Повреждения не значительные. Здание восстановят в ближайшие сроки.

Всего на улице Гаражной сейчас работают не менее 20 специалистов. Задачи по восстановлению домов и помощи людям поставил мэр Краснодара Евгений Наумов накануне на заседании городского оперативного штаба.

Напомним, что пострадавших в результате ЧП нет. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил информацию о том, что причиной взрывов было падение двух беспилотников. Также эксперты уже предварительно назвали модель беспилотников, упавших на постройки в Краснодаре.

- Дронами оказались Mugin-5 Pro с радиусом действия 400 километров, - сообщил портал «Россия. Кубань» со ссылкой на специалиста по моделированию дронов для нужд СВО.

Беспилотник имеет карбоновый корпус, поэтому ПВО не всегда его могут обнаружить. Однако официально пока никаких заявлений на этот счет нет.