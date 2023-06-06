Анатолий больше полугода затягивал процесс, и успел совершить другое преступление.

Обвиняемому в убийстве аниматоров на Кубани вынесли приговор, пока он сидит в СИЗО. Напомним, Анатолий Двойников, который был задержан вместе с двумя подельниками по подозрению в расправе, ранее проходил по другому уголовному делу. Как удалось узнать KP.RU, зимой 2022 года на мужчину завели уголовное дело за угон машины и повторную пьяную езду. В феврале дело начали рассматривать в суде, но приговор Двойникову вынести не успели. Больше полугода он затягивал процесс, заявив, что серьезно болен.

Какой диагноз поставили мужчине, не уточняется, однако производство по делу приостановили до марта 2023 года. Но пока его судили за другое преступление, Анатолий Двойников вместе с другими подельниками убил аниматоров. Сейчас идет расследование этого громкого дела. А тем временем Двойников услышал приговор.

- Он признан виновным по части 1 статьи 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", - уточняют KP.RU в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. - Не отбытую часть наказания за пьяную езду частично присоедини к новому приговору. В итоге мужчина приговорен к четырем годам колонии строгого режима.

На данный момент Анатолий Двойников останется в СИЗО, где будет дожидаться приговора за убийство аниматоров.

Напомним, что что у Анатолия Двойникова за спиной уже есть две судимости. В 2018-м ему вынесли приговор за то, что он порезал ножом знакомого по пьяни. А через месяц мужчина попался за рулем чужой машины. Суд признал его виновным и приговорил к двум годам лишения свободы, правда, условно. А в 2019-м его осудили за езду в нетрезвом виде.

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