Обвиняемого в убийстве аниматоров на Кубани после обвинительного приговора не отправят в тюрьму

Мужчина устроил расправу над организаторами праздника, пока его судили за другое преступление.

Обвиняемого в убийстве аниматоров на Кубани ранее осудили за другое преступление. Анатолий Двойников, которому вменяют расправу над Кириллом Чубко за 20 тысяч рублей, в прошлом году стал фигурантом другого уголовного дела - его завели за угон машины и повторную пьяную езду. В момент убийства он находился под следствием, правда, заключен под стражу не был, да и под домашним арестом не сидел. Тем не менее в начале мая Анатолия Двойникова вместе с подельниками отправили в СИЗО. Находясь в изоляторе, он услышал обвинительный приговор.

Анатолия Двойникова признали виновным по части 1 статьи 166 "Угон машины" и части 2 статьи 264.1 УК РФ "Вождение в состоянии алкогольного опьянения".

- Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, сязанной с управлением транспортным средством на срок три года, — рассказали KP.RU в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Однако в колонию Анатолия Двойникова не отправят.

- Поскольку на данный момент мужчина является фигурантом по другому уголовному делу, он на время расследования и судебного разбирательства останется в СИЗО, - говорит KP.RU юрист Виктор Алексеев. - Во время вынесения решения по делу об убийстве аниматоров, полагаю, ему назначат наказание по совокупности приговоров, то есть увеличат срок. И только после этого, если не будет подана апелляция, его этапируют в колонию.

Не исключено, что Анатолий Двойников, имеющий за плечами теперь уже три судимости, может получить пожизненное заключение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пять раз пропустил заседания. Подозреваемый в убийстве аниматоров на Кубани заявил в суде, что болен

Подозреваемый в убийстве аниматоров на Кубани больше полугода затягивал процесс по другому уголовному делу (подробнее)

«Должна была поехать с ним!»: Вдова убитого аниматора Кирилла Чубко могла погибнуть вместе с мужем

Вдова погибшего на Кубани аниматора Кирилла Чубко откровенно рассказала о своем спасении (читайте далее)

«Зарабатывать можно только преступным путем». Как обвиняемый в убийстве аниматоров сколотил банду

Обвиняемый в убийстве аниматоров на Кубани Демьян Кеворкьян пытался обжаловать приговор за бандитизм в Верховном суде (подробнее)

Расправляется с людьми чужими руками. Жертва главаря банды, убившей аниматоров на Кубани, рассказала жуткие детали нападения на ее семью из-за 1800 рублей

Петицию за пожизненный срок для убийц аниматоров на Кубани подписала почти 51 тысяча человек (читайте далее)

«Многие предлагают помощь»: вдова убитого аниматора Кирилла Чубко написала трогательное сообщение

Вдова погибшего на Кубани аниматора Кирилла Чубко призывает подписать петицию о пожизненном сроке для убийц ее мужа (читайте далее)

«Мы репетировали». Вдова убитого аниматора Кирилла Чубко рассказала, что случилось за день до его пропажи

Вдова погибшего на Кубани аниматора Кирилла Чубко поделилась откровенным воспоминанием (читайте далее)

«Постоянно дерзил». Найдена еще одна жертва главаря банды, убившей аниматоров на Кубани

Жертва обвиняемого в убийстве аниматоров на Кубани Демьяна Кеворкьяна рассказала, как спаслась после нападения (подробнее)

«Хочу посмотреть в глаза матерям бандитов!»: вдова убитого аниматора Кирилла Чубко написала душераздирающее послание

Вдова убитого на Кубани аниматора Кирилла Чубко откровенно рассказала, как живет после трагедии (подробнее)

Потребовался серьезный грим. Дядя убитого аниматора Кирилла Чубко рассказал о похоронах

Семья убитого Кирилла Чубко рассказала о том, как проходило прощание (читайте далее)

Семья погибшего аниматора Кирилла Чубко на Кубани не верит в случайную встречу с убийцами

Родные уверены - бандиты поджидали на дороге своих жертв (читайте далее)

Сын положил рисунки в гроб. Зверски убитого аниматора Кирилла Чубко похоронили на Кубани

В Усть-Лабинске похоронили убитого бандитами аниматора Кирилла Чубко 5 мая (читайте далее)