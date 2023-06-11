В Сочи сбежавшие из зоопарка-тюрьмы яки и верблюды остались жить на экоферме

Верблюды прекрансо освоились. Фото: t.me/sochigeograf

- Бери морковку, Кеша, ешь. Зухра, ты тоже подходи, - флегматичные верблюды с аппетитом, хоть и несколько лениво, хрустят оранжевым угощением. За четыре месяца корабли пустыни отъелись и восстановили жировые запасы.

- История верблюдицы-беглянки Зухры и счастливое воссоединение сладкой парочки на ферме в Ермоловке хорошо известна не только нашим подписчикам, - рассказывают руководитель сочинского отделения РГО Александр Зобнин. - Двугорбые красавцы из заброшенного сафари-парка под Сочи стали героями многих телерепортажей.

Яки тоже прошли адаптацию и больше не думают о побеге. Фото: t.me/sochigeograf

Верблюды подались в бега в феврале 2023 года. Тогда же все и узнали, что в сочинском зоопарке, где обитали сотни редких и экзотических птиц и животных, действовал закон джунглей. Правда, первыми отсюда сбежали люди. Инвесторы бросили ставший нерентабельный проект и перестали платить зарплату сотрудникам.

Обитатели выжили благодаря нескольким энтузиастам, которые несмотря на отсутствие финансирования продолжили кормить и заботиться о подопечным. Правда, пришлось пустить под нож оленей пекари и патагонских зайцев. Они пошли на корм хищникам.

Спасаясь от голодной смерти, яки и верблюды сломали ограждения и сбежали в горы. Самца верблюда Кешу удалось найти практически сразу же. Спустя неделю вернули яков Чака и Харрият. А вот поиски верблюдицы Зухры продлились практически месяц. Беглянку удалось обнаружить только в марте 2023 года.

В поисково-спасательной операции участвовали местные фермеры. После спасенное зверье переехало жить к спасителям. Так на экоферме в селе Ермоловка поселись яки Чак и Харрият, и пара верблюдов Зухра и Кеша. Позже к ним перевезли потомство степных лис, также спасенных из зоопарка – лисят Мия и Мира.

- Лисята Мия и Мира живут в одном вольере с кроликом. В дикой природе они естественные враги, но здесь - заклятые друзья, - смеются на ферме.

Для животных здесь создали отличные условия. Для яков и верблюдов возвели новые загоны. К началу лета верблюдов подстригли, чтобы обновить шерсть и избавить от возможного нашествия клещей.

Неплохо жизнь складывается и у медведя Винни-Пуха. Косолапого еще весной вроде бы пожелали забрать в российский зоопарк, но в итоге мишка так и остался жить в Сочи. Сейчас у временный приют на базе в селе Монастырь. К лету в вольере появилась ванна с родниковой водой.

Всего же из заброшенного сафари-парка удалось спасти более 50 экзотических животных и птиц, оставленных в запертых клетках, без воды, еды и тепла. Сейчас еноты, носухи, дикобразы, степные лисицы, морские свинки и другие редкие и исчезающие звери отошли от перенесенного ужаса и отлично себя чувствуют.