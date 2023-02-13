Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 февраля 2023 20:40

Чак и Харият нашлись, Зухру еще ищем. В Сочи волонтеры не теряют надежды спасти всех обитателей скандальной зоотюрьмы

В Сочи фермеры нашли семью яков, сбежавших от голодной смерти из сафари-парка
Евгения ХАЛИКОВА
Семью яков нашли спустя неделю после побега. Фото: скриншот видео

Семью яков нашли спустя неделю после побега. Фото: скриншот видео

Чак и Харият нашлись – эта радостная новость для всех, кто следил за судьбой обитателей сочинского сафари-парка, расположенного в горном селе Ахштырь. В начале февраля семья яков сломала вольеры и подалась в бега, спасаясь от голодной смерти в зоопарке. Огромные лохматые парнокопытные скитались, перебиваясь подножным кормом. Яки хорошо адаптированы к высокогорью. Это и помогло им продержаться неделю в более мягких условиях сочинских гор, пока рогатых бродяг не обнаружили разыскивающие их фермеры.

- Нашел их местный фермер Грант и он же проявил завидную смекалку, чтобы дикие животные в этот раз не сбежали. Чак не оставил свою подругу и проследовал за Харият до фермы. Необычному каравану потребовалось 3 часа 10 минут пути по заснеженной дороге, - с облегчением сообщили в сочинском отделе Географического общества России.

Вместе с яками бежала и пара верблюдов – Кеша и Зухра. Флегматичного самца Кешу удалось обнаружить практически сразу же. А вот поиски его подруги до сих пор продолжаются. Биологи говорят, что шансы найти ее живой высокие. В этой части курорта нет снега. «Корабли пустыни» хорошо адаптированы к перепадам температуры, да и густая шерсть сможет защитить Зухру от внезапного мороза. Опасность вызывают лишь местные хищники – волки и шакалы, которые способны напасть на обессилевшую верблюдицу. Впрочем, волонтеры не теряют надежды.

В надежных руках звери идут на поправку. Фото: сочинское отделение РГО

В надежных руках звери идут на поправку. Фото: сочинское отделение РГО

Всего же из заброшенного сафари-парка удалось спасти более 50 экзотических животных и птиц, оставленных в запертых клетках, без воды, еды и тепла.

Сейчас енотам, носухам, дикобразам, степным лисицам, морским свинкам и еще нескольким десяткам редких и исчезающих зверей нужна помощь.

- Сейчас четвероногим и пернатым, большинство из которых краснокнижные виды, ничего не угрожает. Но на их содержание, кормление и уход нужны немалые средства. Возможно, есть люди, располагающие временем в определенные дни приходить и кормить животных, - обратился с просьбой помощи к жителям курорта руководитель сочинского отделения РГО Александр Зобнин.

На территории географического общества, сочинского нацпарка и кавказского заповедника зоозащитники и активисты в срочном порядке строят новые вольеры для спасенных животных. Они должны быть не только крепкими, но и теплыми, а также просторными, чтобы звери смогли преодолеть стресс от условий содержания в их прошлой зоотюрьме.

Медведь Винни Пух едва не погиб от голода в запертой клетке.

Медведь Винни Пух едва не погиб от голода в запертой клетке.

Фото: Олег УМАРОВ

Медведь Винни Пух уже обживает двухэтажный новый дом, который ему установили в красивом месте – на склоне горы в районе села Монастырь.

- В новой клетке хищнику точно будет, где развернуться. Сам переезд занял семь часов. Чтобы медведь не волновался, его подкармливали яблоками и молочной кашей, - рассказал Александр Зобнин.

Это временное пристанище, еще неизвестно, куда косолапый переедет насовсем, но им уже заинтересовался центр спасения «Велес» в Санкт- Петербурге.

Владельцы парка, с которыми был расторгнут договор аренды земли, продали самых ценных и дорогих хищников, а остальных животных, таких как Винни, яков, верблюдов и носух, бросили на произвол судьбы. Их судьбой они не заинтересовались даже после того, как скандальная история получила громкую огласку.

Экзотические животные пошли на корм хищникам.

Экзотические животные пошли на корм хищникам.

Фото: Олег УМАРОВ

Сначала жители Сочи, а затем и всей страны с ужасом узнали о том, какие законы джунглей царили в этом зоопарке, равному которому, по словам организаторов, не было во всей России.

Животные тут должны были содержаться в почти естественных условиях, а на деле попали в совершенно чужую им среду обитания. После того как инвесторы разругались, а земли попали под арест, в сафари-парке начался кошмар. Почти все сотрудники уволились, зверей стало кормить некому и нечем.

В таких условиях жили брошенные звери.

В таких условиях жили брошенные звери.

Фото: Олег УМАРОВ

Первыми погибли экзотические и неприспособленные к холоду обитатели. Чудный на вид олень пекари, которого сотрудники из-за пятачка и небольшого размера путали с минипигами, после гибели пошел на корм более крупным и выносливым хищникам. Затем такая же судьба ждала не менее необычных патагонских зайцев мара.

- Олень умер из-за отсутствия нормальных условий для содержания. Погибли и две мары. В сафари-парке действовал закон джунглей, - рассказал «Комсомолке» председатель РГО Сочи Александр Зобнин.

Сейчас ситуацию с сафари-парком держит на контроле местная администрация. В учреждении сообщили, что жизни животным уже ничего не угрожает. Вопросы их дальнейшего размещения и судьба животных находятся на контроле природоохранной прокуратуры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тюрьма для животных: Что происходит в сафари-парке Сочи, где от голода сбежали и умерли питомцы

В Сочи спасли более 30 зверей и птиц, умирающих в сафари-парке (подробнее)

Дикобраз сбежал, а мини-пигов зарезали. В Сочи активисты спасают животных из заброшенного сафари-парка

Прокуратура Сочи взяла на контроль ситуацию с животными в сафари-парке (читать далее)

Медведя из зоотюрьмы в Сочи перевозят на новое место

Специалисты погрузили и вывезли медвежьи вольеры в район скального участка (читать далее)

Сбежал вслед за львом. Что известно о владельце зоотюрьмы в Сочи

Бизнесмен, которому принадлежит зоопарк-тюрьма в Сочи, владеет еще и организацией по утилизации отходов (читать далее)

СочиОбщество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ