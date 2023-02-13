Чак и Харият нашлись, Зухру еще ищем. В Сочи волонтеры не теряют надежды спасти всех обитателей скандальной зоотюрьмы

Семью яков нашли спустя неделю после побега. Фото: скриншот видео

Чак и Харият нашлись – эта радостная новость для всех, кто следил за судьбой обитателей сочинского сафари-парка, расположенного в горном селе Ахштырь. В начале февраля семья яков сломала вольеры и подалась в бега, спасаясь от голодной смерти в зоопарке. Огромные лохматые парнокопытные скитались, перебиваясь подножным кормом. Яки хорошо адаптированы к высокогорью. Это и помогло им продержаться неделю в более мягких условиях сочинских гор, пока рогатых бродяг не обнаружили разыскивающие их фермеры.

- Нашел их местный фермер Грант и он же проявил завидную смекалку, чтобы дикие животные в этот раз не сбежали. Чак не оставил свою подругу и проследовал за Харият до фермы. Необычному каравану потребовалось 3 часа 10 минут пути по заснеженной дороге, - с облегчением сообщили в сочинском отделе Географического общества России.

Вместе с яками бежала и пара верблюдов – Кеша и Зухра. Флегматичного самца Кешу удалось обнаружить практически сразу же. А вот поиски его подруги до сих пор продолжаются. Биологи говорят, что шансы найти ее живой высокие. В этой части курорта нет снега. «Корабли пустыни» хорошо адаптированы к перепадам температуры, да и густая шерсть сможет защитить Зухру от внезапного мороза. Опасность вызывают лишь местные хищники – волки и шакалы, которые способны напасть на обессилевшую верблюдицу. Впрочем, волонтеры не теряют надежды.

В надежных руках звери идут на поправку. Фото: сочинское отделение РГО

Всего же из заброшенного сафари-парка удалось спасти более 50 экзотических животных и птиц, оставленных в запертых клетках, без воды, еды и тепла.

Сейчас енотам, носухам, дикобразам, степным лисицам, морским свинкам и еще нескольким десяткам редких и исчезающих зверей нужна помощь.

- Сейчас четвероногим и пернатым, большинство из которых краснокнижные виды, ничего не угрожает. Но на их содержание, кормление и уход нужны немалые средства. Возможно, есть люди, располагающие временем в определенные дни приходить и кормить животных, - обратился с просьбой помощи к жителям курорта руководитель сочинского отделения РГО Александр Зобнин.

На территории географического общества, сочинского нацпарка и кавказского заповедника зоозащитники и активисты в срочном порядке строят новые вольеры для спасенных животных. Они должны быть не только крепкими, но и теплыми, а также просторными, чтобы звери смогли преодолеть стресс от условий содержания в их прошлой зоотюрьме.

Медведь Винни Пух едва не погиб от голода в запертой клетке. Фото: Олег УМАРОВ

Медведь Винни Пух уже обживает двухэтажный новый дом, который ему установили в красивом месте – на склоне горы в районе села Монастырь.

- В новой клетке хищнику точно будет, где развернуться. Сам переезд занял семь часов. Чтобы медведь не волновался, его подкармливали яблоками и молочной кашей, - рассказал Александр Зобнин.

Это временное пристанище, еще неизвестно, куда косолапый переедет насовсем, но им уже заинтересовался центр спасения «Велес» в Санкт- Петербурге.

Владельцы парка, с которыми был расторгнут договор аренды земли, продали самых ценных и дорогих хищников, а остальных животных, таких как Винни, яков, верблюдов и носух, бросили на произвол судьбы. Их судьбой они не заинтересовались даже после того, как скандальная история получила громкую огласку.

Экзотические животные пошли на корм хищникам. Фото: Олег УМАРОВ

Сначала жители Сочи, а затем и всей страны с ужасом узнали о том, какие законы джунглей царили в этом зоопарке, равному которому, по словам организаторов, не было во всей России.

Животные тут должны были содержаться в почти естественных условиях, а на деле попали в совершенно чужую им среду обитания. После того как инвесторы разругались, а земли попали под арест, в сафари-парке начался кошмар. Почти все сотрудники уволились, зверей стало кормить некому и нечем.

В таких условиях жили брошенные звери. Фото: Олег УМАРОВ

Первыми погибли экзотические и неприспособленные к холоду обитатели. Чудный на вид олень пекари, которого сотрудники из-за пятачка и небольшого размера путали с минипигами, после гибели пошел на корм более крупным и выносливым хищникам. Затем такая же судьба ждала не менее необычных патагонских зайцев мара.

- Олень умер из-за отсутствия нормальных условий для содержания. Погибли и две мары. В сафари-парке действовал закон джунглей, - рассказал «Комсомолке» председатель РГО Сочи Александр Зобнин.

Сейчас ситуацию с сафари-парком держит на контроле местная администрация. В учреждении сообщили, что жизни животным уже ничего не угрожает. Вопросы их дальнейшего размещения и судьба животных находятся на контроле природоохранной прокуратуры

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