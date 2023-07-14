Ачипсе будет жить в Адыгее. Двухлетнюю самку леопарда выпустили в дикую природу

Двухлетняя самка Ачипсе. Фото: t.me/npsochi_official

Открывается деревянный ящик с вентиляционными отверстиями и оттуда рыжей пулей вылетает редчайшая в мире дикая кошка – переднеазиатский леопард. Ачипсе стремглав удаляется от большого скопления людей и только отбежав на приличное расстояние животное сбавляет ход и начинает изучать незнакомую местность.

Так прошел выпуск двухлетней самочки, родившейся в сочинском Центре восстановления популяции леопарда. Окрестности горы Тхач – теперь новый дом кошки. Хищница появилась на свет в неволе, но с первых дней ее готовили к важной миссии – возрождению популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе. В течении двух лет леопарда по уникальной методике учили основам жизни в дикой природе.

Так животное транспортировали к месту выпуска. Фото: t.me/npsochi_official

Перед выпуском животное прошло серию выпускных экзаменов. Система тестов включала в себя оценку охотничьего поведения зверей, а также реакцию на домашний скот и человека – это залог выживания леопардов в естественной среде. Ачипсе сдала эти испытания на пять с плюсом.

«Ачипсе – очень скрытная. Эта поведенческая особенность леопарда особенно свойственна самкам. На этапе тестирования, во время оценки реакции на домашний скот, Ачипсе скрылась из поля зрения в самую труднодоступную часть вольера, заросшую густой растительностью, и не показывалась оттуда до следующего дня. Это очень хороший показатель», – отметил руководитель Центра восстановления леопарда на Кавказе Николай Воронин.

Ачипсе будут контролировать с помощь спутникового ошейника. Фото: t.me/npsochi_official

Выпуск редчайшей краснокнижной кошки стал возможен благодаря многолетней работе команды Минприроды России, Росприроднадзора, Центра восстановления леопарда на Кавказе Сочинского национального парка, а также огромного количества научных и общественных организаций.

«За каждым выпущенным в дикую природу молодым животным, за каждым новорожденным котенком стоит огромный труд Центра восстановления леопарда на Кавказе. Мы должны дать пятнистой кошке Кавказа как можно больше шансов выжить: помогать Центру, сохранять уникальные горные экосистемы, обеспечивать кормовую базу и не мешать. Это задачи, которые мы сегодня решаем комплексно», – рассказал руководитель Минприроды России Александр Козлов.

Перед тем как отпустить Ачипсе на вольные хлеба, на ее шею надели специальный спутниковый ошейник. Он позволит ученым отслеживать перемещение самки и контролировать ее состояние.

В Адыгее после выпуска Ачипсе появится эколого-туристский комплекс. Здесь уже построены вольеры и размечен маршрут «Тропа леопарда».

«Продолжим взаимодействие с заповедником и его руководителем Сергеем Шевелевым, чтобы грамотно использовать наши природно-климатические и рекреационные ресурсы, сохранять первозданность природы и создавать новые интересные турпродукты», - прокомментировал глава республики Мурат Кумпилов.

До середины XX века переднеазиатский леопард был обычным представителем фауны Кавказа, но из-за усиленного истребления численность его резко сократилась. Цель программы – создать устойчивую группировку на юге России численностью не менее 50 особей. Вместе с Ачипсе в Кавказском заповеднике уже будут обитать четыре краснокнижные кошки. Ученые надеются, что самочка принесет первое дикое потомство.

Следующим самостоятельную жизнь начнет и брат-близнец Ачипсе – Чилмас. Его планируют выпустить на территории Республики Северная Осетия – Алания. Сиблингов решили разлучить, чтобы не допустить кровосмешения и появления потомства с генетическими мутациями.

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