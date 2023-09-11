Два года платил зарплату неработающим знакомым. Оскандалившегося депутата после пьяной езды на Кубани осудили за «мертвые души»

Приговор вступил в законную силу

В Тихорецке экс-директора местного рынка, который по совместительству занимал пост зампредседателя Совета депутатов, признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Уголовное дело было возбуждено в октябре 2022 года. Бывший директор МУП «Торговый комплекс «Центральный» города Тихорецка признан виновным в совершении двух преступлений», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в январе 2018 года директор рынка назначил на должность своего заместителя 66-летнего знакомого, который фактически не работал. Руководитель своими приказами возложил исполнение трудовых обязанностей знакомого на четырех подчиненных на безвозмездной основе.

«Директор рынка необоснованно начислил и выплатил зарплату в сумме свыше 2,1 млн рублей. Городскому бюджету был причинен ущерб в размере свыше 500 тысяч рублей. Кроме того, в январе 2019 подсудимый аналогичным образом принял на должность техника другого 67-летнего знакомого. Ему необоснованно было выплачено свыше 600 тысяч рублей, 152 тысячи из которых - из бюджетных средств», - добавили следователи.

У бывшего чиновника арестовали два земельных участка и иномарке. Суд признал экс-директора виновным.

«Бывшему директору рынка дали три года лишения свободы условно. Также ему запрещено работать в государственных структурах тот же срок», - добавили в СК.

Напомним, бывший директор рынка оскандалился еще в мае 2021 года. Тогда в Тихорецке сотрудники ДПС остановили иномарку, которая резво ехала по городу. Когда машина остановилась, источник прыти стал понятен, – от водителя повеяло запахом алкоголя. Выяснилось, что за рулем ехал этот самый чиновник. В придачу ко всему, он колесил по ночному городу на служебной машине. Позже его оштрафовали за самоуправство и лишили прав. Этот скандал и стал поводом провести доскональное расследование в муниципальном учреждении, которым заведовал экс-чиновник.

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