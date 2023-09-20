Ачипсе пропала с радаров. В Центре восстановления популяции леопардов Сочи продолжают получать неприятные известия о выпускниках-леопардах

Момент выпуска Лео в заповедник Северной Осетии. Фото: пресс-службы Кавказского национального заповедника.

Сотрудники Центра восстановления популяции леопарда на Кавказе продолжают получать грустные известия о судьбе своих подопечных, ранее выпущенных в естественную среду обитания. На днях стало известно о проблемах с ошейником двухлетней самочки кавказского барса Ачипсе.

Юная хищница летом 2023 переехала из сочинского вольерного комплекса в горы Адыгеи. За тем, как краснокнижная кошка осваивается в новом доме, должны были следить с помощью спутников. Для этого перед выпуском на всех животных надевают специальные ошейники с GPS-навигаторами.

«Ошейник Ачипсе, к сожалению, достаточно быстро перестал передавать координаты, но подобную картину мы уже наблюдали с Кодором, у которого тоже почти сразу пропал сигнал в ошейнике, а спустя практически год, он попался в объектив фотоловушки», - рассказали кураторы проекта возрождения леопардов на Северном Кавказе.

Ранее такая же история произошла с ошейником трехлетнего леопарда Лео. Год назад его выпустили в Турмонском заповеднике Северной Осетии. В сентябре 2023 года стало известно о том, что датчик хищника «замолчал». Глава республики Северная Осетия-Алания Сергей Меняйло сообщил о том, что редчайшая в мире кошка пала от браконьерской пули.

«Убить одну из особей – это не просто уголовно наказуемое преступление. Это кощунство. Это безграничная человеческая глупость и жадность. Я уверен, виновные понесут заслуженное наказание», - рассказал Сергей Меняйло. – «Информацию будут проверять правоохранительные органы. Если факт отстрела животного, занесенного в Красную Книгу, подтвердится, преступников ждет уголовное наказание».

Пока информацию о гибели Лео и Ачипсе правоохранительные органы не подтверждают. Сотрудники Центра надеются, что их подопечные все же живы.

«Что касается Лео, подтверждения его гибели у нас нет. Достоверно известно только то, что у него перестал работать ошейник. Нам бы очень хотелось, чтобы все его приключения ограничились только этим, и ждем информацию от ответственных за мониторинг выпущенных кошек», - уточнили в Центре леопардов.

Ошейники, которыми снабжают всех кошек, выращенных в Сочи перед выпуском в дикую природу, - разработка российских ученых. С помощью GPS-датчиков мониторинговые группы следят за перемещением хищников по новой территории и анализируют их предпочтения. После на основе этих данных идет обучение котят, родившихся в рамках программы реинтродукции.

Наблюдения длятся пару лет, затем под воздействием ультрафиолета распадаются нитки, и ошейник спадает. Леопард получает полный контроль над своей жизнью. Это тоже один из пунктов программы переселения диких животных на места, где они ранее обитали.

Лео и Ачипсе были рождены в вольерном комплексе Сочи. Лео – от пары леопардов Задига и Андреа. Ачипсе – первенец пары Шивы и Филоу. Вместе с ней в помете был самец-сиблинг Чилмас. Он переехал в Северную Осетию и продолжает находиться под надзором группы мониторинга.

Все хищники – главные герои первой в мире программы по искусственному возвращению животных в их прежний ареал обитания. Рожденных в неволе котят на протяжении первых двух лет жизни готовят к диким условиям. В планах разработчиков программы – переселить до 50 кавказских барсов туда, где они раньше обитали, но были истреблены человеком. Сейчас эта идея оказалась под угрозой.