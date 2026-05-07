Фото: Оперштаб Кубани, скриншот видео

В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, который произошел после серии беспилотных атак на нефтеперерабатывающий завод. По словам главы Туапсинского округа Сергея Бойко, с прибрежной территории уже вывезли 19 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси.

Всего мониторинговыми группами зафиксировано шесть локальных участков с загрязнением протяженностью от 100 до 300 метров. Уборку полностью завершили на четырех из них – в Новомихайловском, поселке пансионата «Южный», Весне и Небуге. В последнем из них мусор вывезли уже к вечеру 6 мая.

«В поселке Новомихайловском навели порядок на берегу моря. Было очищено около двух километров прибрежной полосы. Вывезено 11 грузовиков загрязненного грунта», – рассказали в пресс-службе Туапсинского муниципального округа.

Работы продолжаются в поселке Тюменском – для ускорения вывоза мешков с нефтеотходами построили временную дорогу длиной около 70 метров. Это значительно облегчило транспортировку, ведь ранее вывоз мусора приходилось осуществлять с помощью лодок. Ликвидация последствия выброса продолжается также в Ольгинке.

Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, в ликвидации последствий ЧС задействованы 767 человек и 89 единиц техники, включая силы МЧС России.

Помимо уборки побережья, в городе продолжается очистка парков, спортивных площадок и других общественных зон от загрязнений.

Тем временем в Туапсе оказывают помощь тем, кто пострадал во время серии беспилотных атак. Для пяти семей, дома которых оказались сильно повреждены или разрушены, подготовили к заселению квартиры маневренного фонда.

«Они полностью готовы для проживания, – рассказали в местной администрации. – Люди останутся здесь пока не будет полностью решен вопрос с их постоянным жильем».

