Триумф «Краснодара»: Кордоба, Агкацев и Сперцян признаны лучшими в России

Джон Кордоба признан лучшим игроком РПЛ прошлого сезона. Фото: ФК "Краснодар"

Футболисты «Краснодара» вновь оказались в центре внимания по итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги. На церемонии «Герои РПЛ», которая прошла 9 июля в Центре кино «Мосфильм», игроки «быков» завоевали сразу несколько самых престижных индивидуальных наград.

Главным героем вечера стал нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. Колумбийский форвард получил сразу две награды - лучшего игрока сезона и лучшего нападающего сезона. Победителей определяли по итогам голосования главных тренеров и капитанов клубов, журналистов, представителей РПЛ, партнеров лиги и болельщиков.

Кордоба еще и стал лучшим нападающим. Фото: РПЛ

Для Кордобы это уже второй сезон подряд, когда он становится лучшим футболистом чемпионата. В сезоне-2025/26 форвард вновь подтвердил свой высокий уровень, став лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги с 17 забитыми мячами. Всего же в минувшем сезоне он провел за «Краснодар» результативный год и вновь был одним из главных лидеров команды.

Не менее значимой стала награда Станислава Агкацева. Голкипер «Краснодара» второй год подряд признан лучшим вратарем сезона. На протяжении чемпионата именно надежная игра воспитанника клуба неоднократно помогала «быкам» набирать важные очки, а уверенные действия на последнем рубеже обороны сделали его одним из лучших игроков российского первенства.

Агкацев - лучший вратарь лиги. Фото: РПЛ

Очередное признание получил и капитан команды Эдуард Сперцян. Полузащитник уже в четвертый раз подряд стал лучшим игроком РПЛ своего амплуа. Минувший сезон оказался для него одним из самых продуктивных в карьере. В чемпионате и других турнирах он записал на свой счет 13 голов и 16 результативных передач, став лучшим ассистентом Премьер-Лиги и лидером по системе «гол плюс пас» с 29 очками.

Сперцян - лучший полузащитник. Фото: РПЛ

При этом нынешняя церемония стала символичной для воспитанника академии «Краснодара». Незадолго до вручения наград клуб официально объявил о переходе Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли». За основную команду «быков» полузащитник провел 185 матчей, забил 58 мячей, сделал 44 голевые передачи и в качестве капитана привел команду к первому в истории чемпионскому титулу.

Высокую оценку получили не только футболисты, но и сам клуб. «Краснодар» победил в маркетинговой номинации «Лучший видеоконтент сезона». Награды удостоился документальный фильм «Краснодар». Путь к чемпионству», посвященный историческому успеху команды.

«Поздравляем наших парней с заслуженными наградами и желаем новых побед!» - отметили в клубе.

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