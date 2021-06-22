Драматическая весна в Краснодаре. Финал

Фото: kmto-premiera.ru

Часть №1 Спектакль «Нужен перевод»

Часть №2 Спектакль «Тропами Василия Теркина»

Часть №3 Спектакль «Утиная охота»

Часть №4 Спектакль «Горе от ума»

Часть №5 Спектакль «Три сестры»

№6. Петушок кричит. Вставайте!

«Золотой петушок». Слухи о необычном спектакле в Молодежке распространялись по городу, главный акцент делался на песок как основной элемент декорации – и искали долго, и привезли издалека много. Очень много. Пошлые тонны стройматериала фигурировали в пресс-релизах и заставляли одновременно сомневаться в художественности действа и ждать оригинальности.

Известно, что эта сказка в Мариинском подавалась в традиции японского театра кабуки, а в Московском ТЮЗе ее рассказывали-показывали детям клоуны.

В Молодежном за основу взяли не классический текст, а либретто В. Бельского к опере Н. Римского-Корсакова, написанной после революции 1905 года и запрещенной к показу как при царизме, так и очень долго при Советах, - в инсценировке Н. Макаровой.

Уральско-сибирская постановочная группа (режиссер и хореограф Ирина Ткаченко, художник-постановщик Ирэна Ярутис, художник по свету Евгений Козин и композитор Юлия Колченская) создала на небольшой и непростой площадке нашего театра пространство для «притчи». Так был обозначен жанр - то есть явное обращение ко взрослым, хотя возрастной ценз «6+».

Фото: kmto-premiera.ru

Пренебрегли указаниями в либретто на «русскость» места действия и соорудили такое «негде-никогде», больше напоминающее Азиопу - восточную деспотию с людской массой из бояр и простого народа, которая эффектно шарахается туда-сюда по пустыне вдоль зала. Тем не менее в чудесных (чудесатых, скорее) костюмах есть отсылки к родной сермяге.

Пред нами, как и обещал мудрец Звездочет (Дмитрий Морщаков), «старой сказки ожили смешные маски». Но у Ткаченко мало того, что все персонажи не смешные, еще появляется дополнительный – странная хрупкая девочка (Полина Шипулина). А тут уж прямая аллюзия на «Бориса Годунова»: юродивый как голос совести. Может быть, потому что тут «народ» точно не безмолвствует, а проявляет себя словно послушная царю марионетка (костюмы и грим как у кукол, видимо, не случайность). Самые серьезные споры о способах гадания: «Гуща лучше! - Боб вернее!». А единственного здравомыслящего начальника воеводу Полкана (Александр Киселев) ширнармассы готовы растерзать по первому приказу.

Фото: kmto-premiera.ru

Хоть «могучему Додону тяжело носить корону», солидный царь Анатолия Дробязко не выглядит уставшим, власть и подчинение любит, да и просто самодурствует:

По законам? Что за слово?

Я не слыхивал такого.

Моя прихоть, мой приказ —

вот закон на каждый раз.

Близка правителю по-настоящему одна уютная Амелфа (в либретто ключница, здесь – нянюшка. И даже платье ее двойственно: прорези - то ли замочные скважины, то ли куклы). Преданная наперсница (Юлия Макарова) сладкоголосо убаюкивает своего господина грустными песнями.

Но «славны бубны за горами», и появляется чудо чудное, синтетическое – цирк в театре. Настоящий золотой петушок на спице – блестящий во всех смыслах Евгений Парафилов, освоивший воздушную гимнастику.

Роковая совратительница Шемаханская царица (Людмила Дорошева), похожая на одалиску, которая вот-вот исполнит танец живота, тоже ослепляет – красотой и гибкостью. Она уже отправила на гибель молодых наследников Гвидона (Александр Теханович) и Афрона (Денис Юров). Теперь очередь Додона. Сколь солиден был царь до встречи с ней, столь унижен в конце. И сколь яркой являлась искусительница, столь мертвенно страшной оказалась в придуманном финале.

В этой визуально продуманной до мелочей постановке можно было бы просто являть самоиграющие пластические образы, но и исполнители главных и второстепенных персонажей, и актеры массовки не щадя себя проживали свои роли.

Да что тут удивительного, не согласится кто-то, – театры всегда отрываются на всю катушку в сказочных спектаклях. Но тут у Пушкина есть загадка, и она явно не из разряда «шерше ля фамм». Произведение было смелым и иносказательным в 30-х 19-го века, еще больше перекличек с действиями властей видели в ней в начале века двадцатого. Актуальными остаются «намёки» и сегодня.

В Молодежном театре поставили очень взрослое действо с поразительной сценографией. И последовавшее почти сразу после премьеры приглашение на участие в конкурсе Международного Большого Детского фестиваля как бы подтверждает его высокое качество. Один совет: жюри сажать подальше от «сцены», чтобы тот самый замечательный песок не попал в глаза, как моей знакомой в первом ряду. Ее оценки, соответственно, сильно отличались от моих…

P. S. Добрым молодцам урок

Несмотря на массу ограничений, чуть поменявшихся с течением весны, изголодавшийся по театру зритель мгновенно заполнял разрешенные кресла. Обилие премьер, либо отложенных, либо сыгранных в пандемию на пустой зал, невольно проявляло параллели.

Мне выпало по прошлогодним билетам еще и впервые посмотреть «Грозу» Даниила Безносова и Насти Васильевой. Может, не повезло, но в тот вечер и ансамбль в Молодежке не складывался, и страшно было за Алексея Замко, который дважды заметно подскальзывался на мокрых досках (Калиновы мостки) из-за постоянно идущего дождя. Следующий спектакль там же – «Нужен перевод». И снова мостки, но качающиеся, снова лодка для влюбленных от другого художника. Но хоть море была воображаемым.

Фото: kmto-premiera.ru

Чуть позже снова дождь стеной в «Утиной охоте» от тех же постановщиков, но уже в Драме. И повсюду зыбучий песок, в котором вязнет жизнь Виктора Зилова. А следом мягкая пустыня под ногами в «Золотом петушке». Там же потрясающая пластика отдельных героев и единого «народного организма» под шикарным светом и звуком.

И разочарование от работы звукорежиссера и подбора музыки в Драме, на «Горе от ума», «Трех сестрах» и в «Тропами Василия Теркина».

Сравнение драматических спектаклей в данном случае чисто ситуативное, никак не соревновательное. И, подчеркиваю, очень субъективное.

Могло показаться, что театр заточен под школьную программу литературы, карантин не будет вечен, а так легче «организовать зрителя», да и с госзаказом проблем не будет.

Недооценили театры роль программок. Необходимый путеводитель по спектаклям совсем отсутствовал в Молодежном (а как не помешали бы пояснения к «Нужен перевод»). В Драме они малоинформативны и отличаются от сведений на сайте, да и стоят немало – 100 рублей. К примеру, в Музыкальном театре целая глянцевая книжица о балете «Мир» - 120.

И еще одно замечание про жизнь. Чем меньше в ней настоящей политики и гражданского общества, тем больше их в театре. Даже если режиссеры о том «не помышляли». Даже если берут хрестоматийный репертуар. Текст становится самоиграющ. Поскольку покушения на «Чиполлино» и «Сказку о попе и работнике его Балде» уже были в некоторых регионах, скрестим пальцы. Да избави нас от «читающих между строк»!..