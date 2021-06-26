В Белореченском районе Кубани река вышла из берегов, подтопило 150 дворов и 10 домов

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

26 июня на Краснодарский край обрушились ливни. Стихия разбушевалась в Анапе и Геленджике, от дождевых вод подтопило дома в Хадыженске. Также пострадал поселок Южный в Белореченском районе, здесь из-за залповых осадков вечером река вышла из берегов.

- В оперативную дежурную смену в 20:20 26 июня поступило сообщение, что из-за ливня в поселке Южный просел грунт в месте впадения реки Чибрик в реку Пшеха. В результате река Чибрик вышла из берегов. Подтопило порядка 150 придомовых территорий, только в 10 домов зашла вода, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Известно, что за день в этом районе выпала практически месячная норма осадков - 40 мм. Сейчас на месте работает оперативная группа, объявлен сбор аэромобильной группировки.

- Масштабы последствий оцениваются с помощью беспилотной авиации, на место работают пожарные насосные станции и мотопомпы для откачки воды, привлечены плавсредства, включены световые башни, - добавили в краевом МЧС.

Также в ведомстве добавили, что объекты жизнедеятельности не нарушены. Объекты электро и газоснабжения работают в штатном режиме.

Сейчас в поселке проводятся работы по расчистке русла реки, вода уходит. Местные власти ввели режим ЧС.

- Всего в ликвидации последствий задействовано от РСЧС задействовано 156 человек, 39 единиц техники, от МЧС России 140 человек, 39 единиц техники, - добавили спасатели.

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