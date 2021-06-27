Последствия подтоплений в Белореченском районе 27 июня 2021: повреждены жилые дома и теплицы, уничтожены посевы

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Последствия подтоплений в Белореченском районе 27 июня 2021 устраняются. Но обстановка в зоне ЧС остается сложной. В оперативную дежурную смену в 20:20 26 июня поступило сообщение, что из-за ливня в поселке Южный просел грунт в месте впадения реки Чибрик в реку Пшеха. В результате река Чибрик вышла из берегов. Подтопило порядка 150 придомовых территорий, в 10 домов зашла вода.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

- Наиболее сложная обстановка сложилась в посёлке Южный Белореченска района, где произошло подтопление около 150 придомовых территорий, в настоящий момент вода сошла, - рассказали сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

На месте работают оперативные группы, аэромобильная группировка, пожарные и спасательные подразделения, выполняются работы по откачке воды с низменных участков местности, оказывается адресная помощь населению.

Причина подтопления в Белореченском районе – сильные дожди. За день здесь выпала практически месячная норма осадков - 40 мм.

- Масштабы последствий оцениваются с помощью беспилотной авиации, на место работают пожарные насосные станции и мотопомпы для откачки воды, привлечены плавсредства, включены световые башни, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сейчас в поселке проводятся работы по расчистке русла реки, вода уходит. Местные власти ввели режим ЧС.

26 июня Краснодарский край снова попал под удар стихии, которая разбушевалась в Анапе и Геленджике, от дождевых вод подтопило дома в Хадыженске. Также пострадал поселок Южный в Белореченском районе, здесь из-за залповых осадков вечером река вышла из берегов.

На Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение. Ожидаются ливни, гроза, град и шквалистое усиление ветра. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

- Прогноз оправдывается, в результате выпадения обильных осадков наблюдались частные подтопления в городах Анапа, Геленджик, Краснодар, Хадыженск, - отметил представитель пресс-службы. - Наиболее сложная обстановка сложилась в посёлке Южный Белореченска района, где произошло подтопление около 150 придомовых территорий.

МЧС России рекомендует проявлять бдительность, следить за погодой, соблюдать меры безопасности.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Краснодарский край 26 июня обрушились ливни. Сильнейшие дожди прошли Геленджик, Анапу и Хадыженск. Там за утро выпала месячная норма осадков. Дороги городов затопило, также «ушли под воду» и дворы.

На улицах в некоторых местах уровень воды достигал нескольких десятков сантиметров.

Гроза также разбушевалась не на шутку. По дороге на Куматырь, под Анапой, молния ударила в столб. Из-за мощного разряда оборвало провода, они упали на землю и загорелись. На участке в обе стороны собрались вереницы машин. Водители не торопились проезжать место ЧП из-за искрящихся электрокабелей.