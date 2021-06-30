«Одолжите тень от зонтика!» Накануне новых ограничений на курортах Краснодарского края нет свободных мест

Сочинские пляжи заполнены туристами Фото: Виктор КЛЮШКИН

Туристический сезон на курортах Краснодарского края в разгаре. Уже несколько дней на побережье жарит привычное южное солнце. А вода в море наконец потеплела до 24 градусов. На пляжах в Сочи, Анапе, Геленджике - аншлаг.

- Я была свидетелем, как две девицы здесь за тень под зонтиком чуть не передрались, - говорит Ольга, туристка из Москвы. - Отдыхаем, пока не выгнали без "пцэра" и прививок.

Действительно, с завтрашнего дня, 1 июля заселять в отели, гостиницы, санатории и пансионаты будут только по справке о вакцинации или действительному (он выдается на 72 часа) ПЦР об отсутствии вируса. А с 1 августа - только с сертификатом о вакцинации или с убедительным медицинским отводом от прививки. Новые ковидные правила, введенные для туристов, заставили людей пересмотреть свои планы на отдых. Туроператоры даже называют немаленький процент тех, кто отказывается от путевок. Кто-то спешит перенести свой отпуск на более поздний срок, чтобы успеть привиться, а кто-то решает и вовсе повременить с каникулами на море.

- Наибольший процент отказа будет в средствах размещения «эконом-класса», где менее 50 номеров, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии. - Гостям таких средств размещения будет наиболее сложно включить в свой ограниченный бюджет расходы на ПЦР. Помимо тестирования всех членов семьи, гости предпочитают добираться на отдых на собственном автомобиле, что повышает вероятность отказа от бронирования в случае негативного отношения к сложившейся ситуации.

Курорт полон отдыхающими Фото: Максим ПЕСКОВ

Там, где подороже, отказов почти нет.

- Гости, сталкиваясь с наличием штрафных санкций на перелет или железнодорожные билеты, путевки, принимают решение в пользу дополнительных расходов на соблюдение всех необходимых требований, - добавляют в администрации курорта.

По последним данным, в 56 гостиницах и отелях доля реальных отказов на июль составила 8% от общего объема бронирований. При этом 6% - это предоплаченная гарантированная бронь. А вот по августу большинство туристов заняли выжидательную позицию - ждут развития ситуации и смягчения введенных ограничений.

В Анапе примерно также. На курорте прямо сейчас отдыхают больше 140 тысяч россиян.

- На данный момент информации о массовых отменах бронирования нет. У нас сейчас задействованы 1497 объектов размещения. По приблизительным прогнозам в июле-августе Анапу планируют посетить не менее 1,5 млн туристов, - прогнозируют в мэрии курорта.

В Сочи с мая - как туристический конвейер. 2,5 тысяч здравниц и отелей работают без праздников и выходных, принимая тысячи гостей.

- У нас нет массового оттока отдыхающих. Массовой отмены ранее произведенных бронирований не наблюдается. На самом деле люди готовы делать ПЦР-тесты, приезжая на курорт. Один из санаториев Сочи все это время принимал отдыхающих только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, что положительно сказывалось на санитарно-эпидемиологической обстановке в этом средстве размещения, - прокомментировала «Комсомольской правде» заместитель главы Сочи Инна Петухова.

Купаться пока рискуют не все Фото: Максим ПЕСКОВ

Однако критики говорят, что июль - еще не показатель. Август - самый популярный месяц у отдыхающих.

К слову, сейчас, как и год назад, просто так не попадешь ни в одну страну мира. В ту же Турцию на границе потребуют ПЦР-тест на ковид. Открыта дорога только тем, у кого на руках имеется прививочный сертификат.

Но в море купаются единицы Фото: Максим ПЕСКОВ

- Если сравнивать с прошлым годом, когда все сотрудники туриндустрии были отправлены в отпуск без содержания, а по пляжам сновали карантинные патрули, то нынешнее решение более щадящее. Это позволяет предприятиям оставаться на плаву, - ситуацию «Комсомольской правде» - Кубань» прокомментировал начальник управления научных исследований, доцент кафедры управления и технологий в туризме и сервисе Сочинского госуниверситета Сергей Доморат. - Но учитывая, что пиковым всегда был для курортов август, то. конечно, запреты скажутся. Открыты другие туристические направления, россияне предпочтут лететь туда.

В этих условиях, как было во время карантина, представители гостиничного бизнеса готовы идти на разные ухищрения. А владельцы частных апартаментов уже подняли цены на аренду.

- В центре города однушка - за 5 тысяч в сутки сейчас, - говорит Алена, менеджер риэлторского агентства. - Остальные - дороже.

Атмосфера всеобщего гедонизма вновь вернулась сюда Фото: Максим ПЕСКОВ

Власти Кубани, несмотря на многочисленные ультиматумы, то туроператоров, то перевозчиков, менять свои решения пока не планирует.

- Туроператоры не решают проблем с местами в госпиталях, лекарствами, скорыми и тд. Поэтому уж позвольте, нам решать такие важные вопросы безопасности, - заявил глава региона Вениамин Кондратьев, когда АТОР обратился с требованием поменять условия допуска на курорты.

В региональном оперштабе по коронавирусу пообещали помочь и авиакомпаниям с РЖД, пригрозивших сократить перевозки из-за новых требований заселения.

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