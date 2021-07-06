Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Туризм6 июля 2021 14:42

Ураганов много, а лето у нас одно: в Геленджике туристы загорают на пляже между лопат уборщиков

Службы еще не закончили расчищать побережье, но гостям курорта все равно
София ФОМЕНКО
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Штормовое предупреждение продолжает действовать на всем побережье Краснодарского края Фото: Оксана КУЧЕРЕНКО

Штормовое предупреждение продолжает действовать на всем побережье Краснодарского края Фото: Оксана КУЧЕРЕНКО

В Краснодарском крае в шести районах объявлен режим ЧС из-за непогоды. Купаться и загорать на всех пляжах региона запрещено.

Фото: Оксана КУЧЕРЕНКО

Фото: Оксана КУЧЕРЕНКО

Службы приступили к очистке территорий, открыть зоны для купания планируют только к концу дня 6 июля.

Фото: Оксана КУЧЕРЕНКО

Фото: Оксана КУЧЕРЕНКО

Однако приезжих не останавливают ни ураганы, ни вынесенная на берег грязь, ни специалисты клининг-служб.

Фото: Оксана КУЧЕРЕНКО

Фото: Оксана КУЧЕРЕНКО

Сотни людей отправились на пляжи в Геленджике загорать.

- Людно, шумно и чисто. Вода только коричневая. Но грязи на пляже нет. Между отдыхающими сейчас не ходят. Видимо, утром ходили. Я увидела только двух уборщиков в самом начале пляже. Они граблям водоросли сгребают. Но по всей территории пляжа чисто. Не то, что в Инале. Ну, там места дикие- посёлок небольшой, а в самом Геленджике чисто, - рассказывает очевидец ситуации Оксана Кучеренко.

Фото: Оксана КУЧЕРЕНКО

Фото: Оксана КУЧЕРЕНКО

Штормовое предупреждение продолжает действовать на всем побережье Краснодарского края Фото: Оксана КУЧЕРЕНКО

Штормовое предупреждение продолжает действовать на всем побережье Краснодарского края Фото: Оксана КУЧЕРЕНКО

Экстренные службы вместе с сотрудниками администрации и уборочными компаниями работают в авральном режиме. На всех пляжах Сочи работы закончены уже на 70%. В Геленджике берег и зону отдыха должны очистить к концу дня 6 июля. Здесь урон от стихии коснулся курорта минимально. Погибших и пострадавших, в отличие от других районов нет. Больше всего досталось Сочи – там 5 июля мужчину убило тополем, еще двое человек пострадали, в Анапе четверо туристов из Тулы утонули в шторм, в Горячем Ключе эвакуируют десятки людей, трое человек погибли в Туапсинском районе, в Джубге мать потеряла в потопе своего ребенка. Все еще закрыт один из участков федеральной трассы на подъезде к Сочи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Загорают среди мусора и палок: на курортах Краснодарского края запрещено купаться в море, но туристов это не останавливает

Купаться и загорать на курортах Краснодарского края пока нельзя – здесь устраняют последствия сильного шторма, который обрушился на регион. Запрет на купания в море пока действует в Сочи и в Анапе, в Туапсе и в некоторых поселках Геленджика. А туристам все равно (ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ).

Туризм: Путешествуем по РоссииТуризм: Отдохни!Наводнение в Краснодарском крае в июле 2021 – последние новости, видео, подробности