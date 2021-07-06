Ураганов много, а лето у нас одно: в Геленджике туристы загорают на пляже между лопат уборщиков

Штормовое предупреждение продолжает действовать на всем побережье Краснодарского края Фото: Оксана КУЧЕРЕНКО

В Краснодарском крае в шести районах объявлен режим ЧС из-за непогоды. Купаться и загорать на всех пляжах региона запрещено.

Фото: Оксана КУЧЕРЕНКО

Службы приступили к очистке территорий, открыть зоны для купания планируют только к концу дня 6 июля.

Фото: Оксана КУЧЕРЕНКО

Однако приезжих не останавливают ни ураганы, ни вынесенная на берег грязь, ни специалисты клининг-служб.

Фото: Оксана КУЧЕРЕНКО

Сотни людей отправились на пляжи в Геленджике загорать.

- Людно, шумно и чисто. Вода только коричневая. Но грязи на пляже нет. Между отдыхающими сейчас не ходят. Видимо, утром ходили. Я увидела только двух уборщиков в самом начале пляже. Они граблям водоросли сгребают. Но по всей территории пляжа чисто. Не то, что в Инале. Ну, там места дикие- посёлок небольшой, а в самом Геленджике чисто, - рассказывает очевидец ситуации Оксана Кучеренко.

Фото: Оксана КУЧЕРЕНКО

Штормовое предупреждение продолжает действовать на всем побережье Краснодарского края Фото: Оксана КУЧЕРЕНКО

Экстренные службы вместе с сотрудниками администрации и уборочными компаниями работают в авральном режиме. На всех пляжах Сочи работы закончены уже на 70%. В Геленджике берег и зону отдыха должны очистить к концу дня 6 июля. Здесь урон от стихии коснулся курорта минимально. Погибших и пострадавших, в отличие от других районов нет. Больше всего досталось Сочи – там 5 июля мужчину убило тополем, еще двое человек пострадали, в Анапе четверо туристов из Тулы утонули в шторм, в Горячем Ключе эвакуируют десятки людей, трое человек погибли в Туапсинском районе, в Джубге мать потеряла в потопе своего ребенка. Все еще закрыт один из участков федеральной трассы на подъезде к Сочи.

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