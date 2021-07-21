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Происшествия21 июля 2021 16:38

В России теперь еще одна беда - лето: последствия аномальной жары в Краснодарском крае 2021

Жители Кубани теперь ждут прохлады, как манны небесной
Ева МУР
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Жители Кубани изнывают не столько от жары, сколько от ее последствий

Жители Кубани изнывают не столько от жары, сколько от ее последствий

Остроумные россияне множат новый мем про нашу действительность. Помимо известных двух отечественных бед про дураков и дороги, озвученных Карамзиным аж 200 лет назад, добавились еще четыре. Наши современники считают, что лето, осень, зима и весна тоже приводят системы жизнеобеспечения в ступор. Видя последствия аномальной жары в Краснодарском крае 2021, с этим не поспоришь.

- Жара нас на Кубани нисколько не удивляет, - говорит жительница Краснодара Ольга. - Удивляет, что мы каждый раз оказываемся не готовы к ней.

Сообщения от энергетиков в 40-градусное пекло приходят, как сводки с фронтов. Пару часов назад без света остались больше тысячи жителей улиц Лузана, Шоссе Нефтяников, Кольцевой и Стахановской и воспитанники детского садика №164. Чуть раньше - столько же, но уже в другой части Краснодара.

Воззвания к электрикам публикуют жители Анапы, Сочи, Горячего Ключа, Северского района. Но ответ один - экономьте электроэнергию.

- Оборудование не выдерживает нагрузки - подстанции выходят из строя, - предупреждают на ресурсоснабжающем предприятии. - Не включайте все приборы разом.

Урожай каждый год нужно спасать от жары

Урожай каждый год нужно спасать от жары

Фото: Ева МУР

Как ни странно, но именно жара каждый год оставляет жителей городов и районов края без воды.

- Насосы, качающие воду из скважин, тоже работают на электричестве. Иногда напряжения в сети не хватает, чтобы она дошла до отдаленных районов, - говорит "КП"- Кубань" один из глав поселений.

Но фермерам на селе, помимо всего перечисленного, от жары нужно спасать урожай.

- Есть в России такой миф, что на Кубани в землю палку воткнешь, прорастет, - говорит Валерия из Славянска-на-Кубани. Она выращивает помидоры и огурцы в своих домашних теплицах. Но каждое лето урожай ей дается ценой неимоверных усилий.

- Полив - это мелочи, главное - предотвратить болезни растений и не допустить вредителей. А они обожают такую жаркую погоду, - говорит она.

Это подтверждают и в региональном минсельхозе.

- Хорошего мало от таких температур. При высоких градусах прекращается процесс фотосинтеза: только по утрам и вечерам растения имею возможность синтезировать питательные вещества. Это влияет на урожайность. Еще повышенные температуры способствуют размножению растительноядных клещей. Это требует дополнительных обработок для защиты плодовых и ягодных культур, - рассказал начальник отдела садоводства министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Евгений Крицкий.

То тут, то там вспыхивают локальные пожары. Но к счастью, несмотря на сильную жару, с ними удается быстро справится. В крае объявлен самый высокий класс опасности, в леса ходить строго запрещено.

На полях вовсю идет уборка пшеницы, которая уже звенит на солнце. Она тоже может загореться в любую секунду. Но фермеры обнесли поля минерализованными полосами.

К слову, Краснодарский край уже побил три температурных рекорда. Жара в регионе достигла категории «опасного явления», о чем постоянно напоминают спасатели. Но ждать перемен погоды осталось уже недолго. На регион идут дожди.

Кубань задыхается от аномальной жары
ЧППроисшествия: ЧП