В России теперь еще одна беда - лето: последствия аномальной жары в Краснодарском крае 2021

Жители Кубани изнывают не столько от жары, сколько от ее последствий

Остроумные россияне множат новый мем про нашу действительность. Помимо известных двух отечественных бед про дураков и дороги, озвученных Карамзиным аж 200 лет назад, добавились еще четыре. Наши современники считают, что лето, осень, зима и весна тоже приводят системы жизнеобеспечения в ступор. Видя последствия аномальной жары в Краснодарском крае 2021, с этим не поспоришь.

- Жара нас на Кубани нисколько не удивляет, - говорит жительница Краснодара Ольга. - Удивляет, что мы каждый раз оказываемся не готовы к ней.

Сообщения от энергетиков в 40-градусное пекло приходят, как сводки с фронтов. Пару часов назад без света остались больше тысячи жителей улиц Лузана, Шоссе Нефтяников, Кольцевой и Стахановской и воспитанники детского садика №164. Чуть раньше - столько же, но уже в другой части Краснодара.

Воззвания к электрикам публикуют жители Анапы, Сочи, Горячего Ключа, Северского района. Но ответ один - экономьте электроэнергию.

- Оборудование не выдерживает нагрузки - подстанции выходят из строя, - предупреждают на ресурсоснабжающем предприятии. - Не включайте все приборы разом.

Урожай каждый год нужно спасать от жары Фото: Ева МУР

Как ни странно, но именно жара каждый год оставляет жителей городов и районов края без воды.

- Насосы, качающие воду из скважин, тоже работают на электричестве. Иногда напряжения в сети не хватает, чтобы она дошла до отдаленных районов, - говорит "КП"- Кубань" один из глав поселений.

Но фермерам на селе, помимо всего перечисленного, от жары нужно спасать урожай.

- Есть в России такой миф, что на Кубани в землю палку воткнешь, прорастет, - говорит Валерия из Славянска-на-Кубани. Она выращивает помидоры и огурцы в своих домашних теплицах. Но каждое лето урожай ей дается ценой неимоверных усилий.

- Полив - это мелочи, главное - предотвратить болезни растений и не допустить вредителей. А они обожают такую жаркую погоду, - говорит она.

Это подтверждают и в региональном минсельхозе.

- Хорошего мало от таких температур. При высоких градусах прекращается процесс фотосинтеза: только по утрам и вечерам растения имею возможность синтезировать питательные вещества. Это влияет на урожайность. Еще повышенные температуры способствуют размножению растительноядных клещей. Это требует дополнительных обработок для защиты плодовых и ягодных культур, - рассказал начальник отдела садоводства министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Евгений Крицкий.

То тут, то там вспыхивают локальные пожары. Но к счастью, несмотря на сильную жару, с ними удается быстро справится. В крае объявлен самый высокий класс опасности, в леса ходить строго запрещено.

На полях вовсю идет уборка пшеницы, которая уже звенит на солнце. Она тоже может загореться в любую секунду. Но фермеры обнесли поля минерализованными полосами.

К слову, Краснодарский край уже побил три температурных рекорда. Жара в регионе достигла категории «опасного явления», о чем постоянно напоминают спасатели. Но ждать перемен погоды осталось уже недолго. На регион идут дожди.