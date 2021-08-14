В Анапе людей вывозят из затопленной гостиницы на «банане»

Скрин видео: @andreimakovozov

В Анапе во время стихии оказались подтопленными пансионаты, базы отдыха, отели и гостиницы. Всего было расселено во временные пункты размещения более 450 курортников. К спасоперации привлекли десятки плавсредств. Но лодок на всех не хватает. Поэтому из затопленной в Джемете гостинице туристов эвакуируют на «банане».

- Сейчас мы вас прокатим, - смеются добровольцы-спасители, стараясь снять общее напряжение.

Особенно рады такой эвакуации дети. Они так и не успели накататься на морских аттракционах на отдыхе: только приехали, сразу начались дожди и море «закрылось».

Отдыхающих вывезли из дома отдыха «Огонек», пансионата «Соловей», санатория «Бригантина», базы «Динамо» и частных домов поселка Виноградного. Курортников приняли семь объектов размещения. Также развернут пункт временного размещения в селе Цибанобалка.

В Анапе действует режим ЧС. Ситуация находится на постоянном контроле краевого оперативного штаба.

В подтопленный анапский санаторий «Черноморская зорька» детям подвозят питание. Сейчас главная задача - откачать воду. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

- В санатории находятся 443 ребенка из Республики Коми. Подтоплен подвал жилого корпуса, - обратили внимание в штабе, назвав ситуацию некритичной.

Детям в корпуса доставляют питание, их эвакуировать не планируют. Вопрос находится на контроле администрации Анапы и прокуратуры города-курорта.

Напомним, что на Кубани из четырех детских лагерей эвакуировали более 900 детей. Для них организовано питание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Самая тяжелая ситуация сложилась в Анапе. Здесь залповые ливни разрушили дамбу и дорогу, которая соединила курорт с аэропортом.

Кстати, стихия не обошла стороной лагеря. Так, в станице Голубицкой, что в Темрюкском районе, эвакуировали 330 детей из оздоровительного центра.

Еще более 602 ребенка были вывезены из лагерей в Анапе и Витязево. Вместе с воспитателями детей отвезли в пункты временного размещения. Они обеспечены питанием.

Сейчас циклон ушел в северо-западную часть края, под ударом стихии могут оказаться Ейский, Приморско-Ахтарский, Славянский и Темрюкский районы.

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