«Под половиной дома фундамента просто нет!»: пострадавшие жители Черноморского побережья рассказали, как спасались от большой воды

Чтобы избежать новых потопов, необходимо расчистить русла рек

После непогоды, которая разбушевалась на побережье Краснодарского края, люди до сих пор не могут прийти в себя. Жуткий ливень, обрушившийся на города, напугал людей. Вода начала заходить в жилые дома. Чтобы спастись от бушующего потока, люди в селе Мысхако взбирались на чердаки и крыши. Там они ждали спасателей. На их глазах водой уносило машины, домашнюю технику - безобидные реки превратились в большой бушующий поток, сметающий все на своем пути. В Супсехе ситуация была страшнее - там у некоторых домов размыло фундаменты, снесло заборы и автомобили. Сейчас расчищать завалы людям помогают волонтеры и спасатели.

По словам экспертов никакие ливневки с таким потоком справиться не смогли бы

- К таким подтоплениям подготовиться невозможно. Но оповещения сработали четко. У нас благодаря этому в Мысхако нет погибших, - рассказал депутат городской думы Новороссийска по Мысхакскому сельскому округу Сергей Сазонов. – В городе включили сирены. Информация была в СМИ, в интернете. Люди спаслись и успели собрать нужные документы, уберечь бытовую технику.

После непогоды местные жители больше всего сетовали на ливневки. Мол, во время дождя лужи не уходили. Но чиновники спешат объяснить - с таким потоком коллекторы и не справились бы, слишком сильный был дождь.

Люди барикадировали свои жилища мешками с песком

Синоптики предупреждают - расслабляться пока рано, дожди могут возобновиться вечером 16 августа. Местные жители и сотрудники МЧС стремятся расчистить русло рек, чтобы вода успела сойти до нового удара стихии.

- Сейчас в Мысхако помощь пострадавшим оказывают службы МЧС, администрация Мысхакского сельского округа принимает заявления от людей на получение выплат. Специальная комиссия создана, отрабатывает по заявлениям адреса, - добавил Сергей Сазонов.

Стоит сказать, что жители поселка Супсех под Анапой уверяют - такого потопа не помнят. Большая вода затопила несколько десятков домов. Особенно не повезло тем, кто жил в низинах.

- Затопило у нас первые этажи. Пытаемся откачивать воду, но это оказалось бесполезно, она опять приходит. Мы сейчас уже ждем милости от природы, когда она сама водичку уберет, - рассказал владелец одной из гостиниц.

Избежать жертв удалось благодаря своевременному оповещению жителей

Передышку от небесной канцелярии ждут и сами жители поселка Супсех.

- У нас двор выше, чем у остальных, до нас вода не дошла. Поток пошел смывать огороды соседей напротив. Все это кошмар, ужас! У нашего соседа фундамент размыло. Они материально очень сильно пострадали. Под половиной дома фундамента просто нет, смыло! - добавляет жительница поселка Супсех.

Известно, что в Темрюке, Анапе и Новороссийске осадки продолжатся, а значит, на расчистку и восстановление улиц понадобится больше времени. Но, по прогнозам синоптиков, 17 августа в пострадавших районах дождей уже не ждут.

- В ближайшую неделю по краю местам будут осадки. В основном в юго-восточных районах. Так что сухой, солнечной, безветренной погоды не ждем, - добавила «Комсомольской правде» - Кубань» специалист центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Юлия Гайдай.

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