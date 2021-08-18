Жители Анапы жалуются на затопленные дома и что им не помогают. Вот что по этому поводу говорят власти

Улицы Анапы ушли под воду. Фото: Андрей Маковозов

Улицы анапского Супсеха после удара стихии были похожи на большой водный аттракцион. Смытые куски асфальта стремительно унесла река, вместе с ними в неизвестном направлении уплыли железные люки от канализации. Теперь на их месте - зияющая пустота. Жительница поселка Людмила Перфильева пожаловалась в «КП», что уже прошло несколько дней после разгула стихии, а специальная комиссия к ней так и не пришла.

- У нас сейчас искусственно осушили балку, которая в ливень переполнилась, и вся вода пошла к нам, - говорит Людмила Перфильева. - У нас подтоплен дом, вода стоит - 50 сантиметров. Мы звоним в службы, чтобы нам хотя бы воду откачали, но никто не едет. В воде - вещи и мебель.

- Обойдут всех, никого не забудут, - заверила «КП» ведущий специалист управления по взаимодействию со СМИ администрации Анапы Юлия Истомина. – Сейчас работают межведомственные комиссии, они фиксируют объективную картину, составляют акты. Если жилье пострадало, выплачивается компенсация – от 10 тысяч и более. Людмиле Перфильевой из Супсеха и всем пострадавшим обязательно помогут.

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