Забит машинами: туристы на авто заполонили кубанский пляж Баунти

Фото: Андрей Маковозов

Анапа, в которой еще недавно бушевал злосчастный циклон, затопивший улицы, пляжи и десятки домов, начинает восстанавливаться. Это заметно и по улицам города, с которых уже откачали воду, убрали кучи мусора и веток, и по количеству туристов на пляжах.

Сегодня толпы отдыхающих можно встретить не только на центральном пляже города-курорта, но и на его отдаленных территориях. Например, на пляжах Ергос, Баунти и Тортуга, что находятся в поселке Витязево (18 км от Анапы). Обычно здесь малолюдно, но сегодня сюда приехали отдохнуть несколько десятков туристов. Они с удовольствием бродят вдоль берега, купаются в море и загорают на пляжах, которые еще несколько дней назад стояли в воде.

Фото: Андрей Маковозов

- Сегодня здесь просто аншлаг! — делится на видео активный пользователь соцсетей Андрей Маковозов. — Я такого количества людей и машин здесь никогда не видел.

http://www.kp.ru/share/i/12/12084368/big.jpg

Машин здесь и действительно очень много. Они растянулись на подъезде к пляжу. Раньше здесь, кстати, была парковка, но ее смыло водой. Однако автолюбителей это не смущает.

Фото: Андрей Маковозов

Не смущает туристов и небольшой «водоем», образовавшийся прямо посреди пляжа после продолжительных ливней. Обойти его никак нельзя, поэтому людям, желающим добраться до моря, приходится переправляться вброд.

Фото: Андрей Маковозов

Напомним, во всех курортных городах Кубани, пострадавших от наводнения, все еще сохраняется режим ЧС, проводятся восстановительные работы. Администрация города настоятельно рекомендует отказаться от посещения пляжей до полного снятия режима ЧС.

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