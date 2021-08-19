Затоплены трассы в сторону моря, вырваны с корнем деревья, бушует шторм: по Краснодарскому краю ударила новая стихия

В Крымском районе затоплены дома и улицы

Август 2021 в Краснодарском крае уже побил все рекорды по количеству выпавших на регион ливней. Так много с неба не лило последние 20 лет. И даже в 2001 и 2002 года стихия так много и долго не гуляла. Нынешним летом разницей в несколько дней на Кубань снова обрушилась стихия. На этот раз пострадали Крымск и Новороссийск. В этих города лило с ночи, 19 августа. А к вечеру обрушился ураган. На трассу, по которой обычно тысячи туристов едут к морю - Абинск – Шапсугская - сошел сель. Участок перекрыт.

- Проезд по федеральной трассе закрыт, - сообщил глава Крымского района Сергей Лесь. - На месте работают полиция, спасатели, МЧС. Пострадавших нет, нахожусь на месте, ситуация под моим контролем. Для жителей Крымского района никакой угрозы нет. Просьба не выезжать на эту трассу.

В нескольких километрах от этого участка затопило еще одну часть дороги - между Крымском и Абинском. Из берегов вышла река Куафара и разлилась по проезжей части.

- Автобус в кювете, легковушки еле крадутся, - рассказывают очевидцы. – Потоки воды несутся по дороге, ездить опасно. С корнем вырваны деревья, несется в этой мутной жиже мусор.

В ГИБДД по Краснодарскому краю сообщили, что с автобусов, который находится в кювете, все в порядке.

- Он объезжал препятствие и съехал в кювет. Никто из пассажиров не пострадал, всех эвакуировали, - пояснили в ведомстве.

О том, что на Крымский район обрушится стихия, сообщали заранее. И еще до того, как пошел дождь, тут ввели режим повышенной готовности. Он действует до 24 августа. Потому что прогнозы синоптиков неблагоприятные – поливать региона будет еще несколько дней.

В Геленджике из моря на сушу вышел смерч и распугал туристов. Одни немногочисленные отдыхающие начали снимать вихрь на видео, а другие спасались бегством – смерч поднял лежали и раскидал вещи туристов. Подтопило и Краснодар. В столице Кубани льет весь день, по городу ездит водооткачивающая техника.

- После сильного дождя работает специализированная техника по откачке воды. В основном ликвидируют места подтопления по заявкам жителей, которые поступили в ЕДДС. Также оперативно было ликвидировано подтопление на улице Переходной, в районе железнодорожного моста. Всего задействовано 12 водооткачивающих машин, - пояснили в мэрии города. - Затруднений движения общественного транспорта в городе в настоящее время нет.

Зато есть пробки, которые из-за дождя растянулись на несколько часов. Карты Яндекса – алые. На дорогах – сплошные заторы. Штормове предупреждение объявлено и в Сочи. Здесь лить будет 20 -21 августа. Прогнозируют дожди с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. На реках возможны резкие подъемы уровней воды, на отдельных участках с достижением неблагоприятных отметок. А на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.

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«Похоже на сюжет библейского чуда»: В Анапе вырыли траншею от затопленных улиц, чтобы дать воде уйти в море

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