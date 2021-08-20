«Скорее прячьтесь!»: в Анапе снова пронесся мощный смерч

Мощная воронка ничуть не напугала экстремалов Фото: кадр из видео

В Анапе продолжает бушевать стихия. Погода, кажется, испытывает курортный городок на прочность. Что только не пережили отдыхающие и жители Анапы за последние две недели: и залповые ливни, которые затопили пляжи, дороги и несколько десятков домов, и мощные, порывистые ветры, и раскатистые молнии, сопровождаемые оглушительным громом. Но этого, видимо, оказалось недостаточно. Вчера ночью людей ждало настоящее светопредставление - над морем поднялся мощный смерч. Не успели жители и туристы отойти от ночного завораживающего явления, как в акватории моря снова закружилась опасная воронка. Она едва не вышла на сушу.

- Глянь, как в небо уходит, - говорит на видео мужчина. - Воронка, кстати, может и до нас дойти! До суши недалеко - примерно километр. Короче, прячьтесь!

Людей на суше вихрь, возможно, и напугал. А вот экстремалов, испытывающих свою судьбу на прочность, - ни капли. Любители водных развлечений продолжили кататься на лыжах и катамаранах вблизи мощной воронки. Они как будто соревновались между собой: кто ближе подъедет к вихрю, который с каждой секундой набирал обороты. Смерч несся с такой скоростью, что запросто мог затянуть людей.

Специалисты отмечают, что водяные смерчи - явление обычное для черноморского побережья в теплый период и вместе с тем самое безобидное, потому что воронка распадается, как только приближается к суше. Однако шутить с этим не стоит.

НА ЗАМЕТКУ

В случае возникновения и выхода смерча на сушу необходимо немедленно укрыться в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине.

Также в МЧС предупреждают людей остерегаться разорванных электрических проводов, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов и заборов.

- Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, другие подручные средства, - напоминают спасательные службы.

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