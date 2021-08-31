Жару уже не ждем: Синоптик рассказал, надолго ли холодная осень пришла в Краснодарский край

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Еще недавно жители и гости Кубани изнывали от аномальной жары под сорок и искренне надеялись, что скоро духота пройдет - отметки станут более комфортными. Но в конце августа лето решило преподнести сюрприз. Синоптики представили прогноз погоды, который понравился не многим. В регионе даже объявили штормовое предупреждение из-за надвигающейся стихии.

Уже вечером 31 августа активный циклон на крыльях своих атмосферных фронтов принесет дожди, которые местами будут сопровождать грозы. Из-за этого начнется процесс понижения температуры.

После сегодняшних +32 градусов дыхание осени ощутят все жители края. Так, в среду, 1 сентября, отметки опустятся до 28 градусов. В четверг похолодание продолжится, и температура будет еще ниже. К пятнице, 3-го числа воздух прогреется лишь до 19 градусов. Неужто лето закончилось так рано?

- Причина дождей - прохождение двойной фронтальной системы холодных фронтов. Неблагоприятные погодные явления прогнозируем до 3 сентября включительно. До этого числа будет действовать штормовое предупреждение, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай. - Но похолодание все же будет кратковременным. Начиная с пятницы, 3-го числа, отметки начнут подниматься до своих нормальных сентябрьских значений. В отдельных районах края возможно повышение до 30 градусов, но все же температура на большей части региона будет держаться на отметках 22-27 градусов.

Так что откровенно жарких дней больше не ожидается.

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