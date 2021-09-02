Смерч вышел на берег, дерево рухнуло на трассу: в Сочи справляются с последствиями непогоды

Фото: Архив КП

Сочи попал под удар. Непогода обрушилась на курорт уже третий раз за месяц. Залповые ливни и ураганный ветер обрушились на город накануне. Спасатели даже объявили штормовое предупреждение. Оно действует до конца пятницы, 3 сентября.

Основной удар Сочи пережил накануне. Когда над городом пронесся двойной смерч. В среду вечером его наблюдали жители Кудепсты. Водяная воронка образовалась в паре километров от берега, но быстро вышла на сушу. Люди спасались бегством. За пару секунд вихрь навел свои порядки на пляжи. Он разбросал лежаки и поднял в воздух гальку.

Фото: скриншот видео

- А у меня выбора не было, я катался на SAP, – делился впечатлениями Владислав. – Он мимо меня пронесся.

В четверг утром в городе зарядили залповые ливни. Оперативные службы курорта уже перешли на круглосуточный режим работы. Они заявили о возможном подъеме уровня рек. Специалисты уже занялись расчисткой русел.

Фото Алексей Копайгородский

- Ситуация в данный момент стабильная и контролируемая, это позволяет нам вернуться к намеченному плану, - написал в Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский.

Из-за залповых ливней в городе даже похолодало. За пару часов столбики термометров сбросили сразу 14 градусов. Если накануне на курорте палило солнце, а воздух прогрелся до плюс 33-х, то сегодня температура упала до плюс 19-и.

Фото: AlekseiKopaigorodskii

- Пункты эвакуации готовы принять людей в случае необходимости. Также мы организуем пункты размещения на базе отелей и гостиниц, находящихся рядом с возможными местами подтоплений, - сообщил глава Сочи в телеграме.

В четверг на курорте разгулялся ветер. Его порывы достигали 14 м/с. Спасатели предупреждали о возможных падениях деревьев. На улице Ленина в Адлере уже вырвало с корнем кипарис. Он рухнул прямо на проезжую часть, когда там проезжала машина.

Фото: Упрдор "Черноморье"

Водитель успел затормозить. От серьезных последствий его спас рельеф. Кипарис буквально повис над проезжей частью. На участке сразу образовалась огромная пробка.

- Сейчас запущено движение по одной из двух полос в сторону аэропорта и по двум – в сторону курорта, – сказали «КП» – Кубань» в мэрии Сочи.

Местных жителей и гостей переставить машины на открытые территории и отказаться от прогулок по паркам и пляжам.