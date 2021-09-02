Затоплены более 100 домов, жители ловят рыбу на улицах: на Апшеронск обрушились ливни

Фото: пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю

Циклон продолжает держать в тисках Краснодарский край. В Сочи бушуют смерчи, а из-за упавшего во время шторма дерева образовалась пробка в Адлере. Не обошла стороной стихия и Апшеронск, где мощный ливень наделал немало бед. За полдня в городе выпал 51 мм осадков. Вода зашла в 110 домов, залило 217 дворов. В некоторых зданиях уровень воды достигал почти полметра. К сожалению, не обошлось без эвакуации. У родственников и в пунктах временного проживания теперь находится 8 человек.

- Шесть из них разместились у родственников, двое находятся в пунктах временного размещения, который развернут на базе гостиницы по улице Юдина, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Те жители, что остались дома, подсчитывают убытки. Многим придется выкинуть мебель, одежду и бытовую технику.

- Все пропало – диваны, ковры. Все придется выкидывать, - рассказывают жители затопленного дома по улице Пушкина.

На улицах города после разгула стихии можно было пройти только в резиновых сапогах. Водители с опаской передвигались по дорогам. Досталось и животным. Большая вода выбросила живую рыбу в огромные лужи из привычной среды обитания. Местные жители нашли в огромных лужах живую рыбу.

Сейчас Апшеронск приходит в себя после атаки циклона. Как сообщает пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю, воду откачали пока из 59 домов. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, в Краснодарском крае до 3 сентября действует штормовое предупреждение.