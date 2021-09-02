Школьные каникулы в Краснодарском крае 2021-2022: расписание осенних, зимних и весенних «отпусков» Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Новый учебный год начался для кубанских школьников накануне, 1 сентября. В Краснодарском крае прошли школьные линейки. За парты сели свыше 700 тысяч человек.

В одной из школ Краснодара даже набрали первые классы на все буквы алфавита. Это 840 детей. Их разбили на 28 классов. Такого в истории Кубани еще не было.

Теперь родителей волнует другой вопрос: когда школьные каникулы в Краснодарском крае 2021-2022. Многие люди уже планируют отпуска. Особенно это касается зимних каникул. Они выпадают на новогодние праздники, когда отдыхает вся семья.

Только первые школьные каникулы в Краснодарском крае 2021-2022 – осенние. Они начнутся 31 октября и продлятся восемь дней. Школьники вернутся за парты только 8 ноября.

Следом идут зимние школьные каникулы в Краснодарском крае 2021-2022. Это самый ожидаемый и продолжительный отпуск для детей на ближайшие девять месяцев. Он продлится две недели: с 27 декабря 2021-го по 10 января 2022-го года.

Специально для первоклашек предусмотрена небольшая пауза в третьей четверти. Они будут отдыхать неделю с 14 по 20 февраля.

Заключительные школьные каникулы в Краснодарском крае 2021-2022 – весенние. Они начнутся 20 марта. Вновь дети усядутся за школьные парты уже 28-го числа.