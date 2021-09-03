Грядет самая холодная ночь сентября: Циклон принес на Кубань серьезное похолодание

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Краснодарский край уже попрощался с аномальной жарой и изнуряющей духотой. На смену палящему солнцу и сорокаградусным отметкам пришла непогода. Как говорят метеорологи, синоптическую ситуацию на Кубани сейчас формирует тыловая часть циклона. Из-за этого в регионе идут дожди, местами с грозой. А на Красной Поляне и вовсе пошел снег.

- С западной периферии циклона вторгаются холодные воздушные массы, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. - Из-за этого по всему региону наблюдаем повсеместное понижение температуры, отметки ощутимо падают.

А начиная с 3 сентября поступление холодных воздушных масс только усилится. Это опустит показания термометров ниже положенных по климату значений. Словом, ожидается самая холодная холодная ночь сентября.

- Обращаем внимание на понижение ночной температуры в юго-восточных предгорных районах, - сообщает «КП» - Кубань» Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем воздух прогреется до +19...+24 градусов.

Отметим, что в предгорных и горных частях края будет еще прохладнее. Так, в Мостовском, Лабинском, а также Щербиновском районах ожидается ночью +7...+9 градусов.

На Черноморском побережье тоже будет свежо - ночью +14...+19 градусов, днем выше +25 температура не поднимется.

Стоит сказать, что до рекордных отметок Краснодарскому краю пока далеко. Самая низкая температура в сентябре зафиксирована в 1970 году - 30-го числа было минус 2,2 градуса.

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